Дизайн и варианты стиля стенок в зал и гостиную

Говорят, что стенки в зал – это незаменимый элемент планировки помещения, который грамотно организует полезное пространство и подчеркивает эстетичность интерьера. Конструкция предназначается для упорядочивания различных вещей и выполняет декоративные функции, поскольку занимает центральное место в комнате. От внешнего вида и наполнения стенки зависит комфорт и настроение находящихся в доме людей.

Какими бывают стенки

Современные стенки для зала обычно относятся к классу модульной мебели. Они собраны из нескольких сегментов в одну целую систему, которые можно комбинировать, менять местами и переставлять. Подобная особенность позволяет менять внешний вид конструкции и постоянно обновлять интерьерную обстановку. При этом количество модификаций такой мебели небольшое. Она бывает прямой или угловой, с компьютерным столом или отсеком для одежды и т.д.

Классификация по назначению

Стенки для зала разделены на несколько групп в зависимости от функционального назначения. Обычно встречаются такие типы:

Для хранения одежды. Представлены купейными шифоньерами, которые дополняются полками, открытыми отсеками и стойкой под телевизор. Для размещения книжек и мелких предметов интерьера. Мебель комплектуется полками и книжными отсеками, а также глухой секцией под декоративные изделия и прочие атрибуты в гостиной. Для установки телевизора. Состоит из комода и отсека под экран телевизора.

Классификация по методу установки

Стенки в гостиную в современном стиле обычно монтируются на стену. Если в классических типах подобной мебели навесными являются лишь полки, то модульные конструкции обладают самым различным исполнением.

В качестве напольных деталей используются стеллажи, шкафчики и комоды. Настенные модели представлены полками и консольными изделиями, подвесными пеналами, стеллажами, а иногда и консольными комодами. Эта конфигурация востребована для современных стилевых направлений, включая хай-тек или техно.

Прямые

Подобный вариант меблировки монтируется вдоль одной стены и является центральной экспозицией. С учетом стилистических особенностей и планировки помещения домовладельцы могут вызвать интерес как к самой стенке, так и к отдельным декоративным элементам интерьера, например:

Вазе с цветами. Телевизору. Музыкальному центру.

Чтобы подчеркнуть отдельные элементы или весь мебельный комплект, следует воспользоваться светодиодной подсветкой.

Угловые

Современная стенка с угловым исполнением встречается в просторных помещениях. Для ее установки требуется много места, а менять расположение модулей достаточно сложно. Шкаф, который заполняет пустой угол, невозможно сдвинуть с места или переместить в другую часть комнаты.

Стенка горка

Мебельные стенки в гостиную в формате горки обладают интересным дизайном и простым исполнением. Корпусные или модульные компоненты легко меняются местами, а открытые полки чередуются с закрытыми.

Такие конструкции часто не имеют шкафчика для верхней одежды, а вместо него используется ниша для телевизора или компьютерного стола. Для подчеркивания изящности мебели можно организовать светодиодную подсветку. В малогабаритных однокомнатных квартирах это крайне интересное решение. Вы сможете скомпоновать стенку из разных модулей.

Без телевизора

Темпы жизни в 21 веке постоянно растут, поэтому устоявшие стандарты давно теряют свою актуальность, а на смену им приходят новые решения. И если раньше телевизор занимал немного места и имел небольшую матрицу, то сегодня среднестатистический мультимедийный прибор обладает диагональю 40-50 дюймов. Естественно, для размещения такой техники требуется много места, ведь одна только ниша будет занимать около 50% стенки.

Для решения этой проблемы были разработаны модели без телевизора, выполненные в минималистическом стиле с лаконичными формами и функциональным строением.

С компьютерным местом

Многие виды стенок в гостиную сконструированы таким путем, что они могут вместить всю полезную технику, например, телевизор или компьютер. Оформление этой мебели определяется запросами хозяев.

Виды

Дизайн стенки напрямую зависит от ее конфигурации и типа.

Модульная

Считается практичной и удобной в эксплуатации мебелью, которая состоит из нескольких секций, выполняющих разные функции. Расположение модулей легко меняется, а еще их можно дополнять другими деталями для получения органичного комплекта.

Стенка-пенал

Стенка пенал идеально подходит для гостиной с нестандартными габаритами, где невозможно установить традиционную мебель. Конструкция отлично дополняет другие элементы интерьера и создает интересный дизайн для гостиной комнаты.

Стенка горка

Система выполнена из нескольких секций и комплектуется дополнительными аксессуарами, шкафчиками или навесными полками. За счет крупногабаритного исполнения конструкция становится уместной как в небольших, так и в просторных комнатах.

Комбинированная

Комбинированные изделия совмещаются с разными предметами меблировки, такими как:

Бар. Сервант. Шифоньер.

Особо популярными являются сочетания рабочей зоны и камина с выдвижным письменным или компьютерным столом, который применяется в случае необходимости. Такая мебель полезна для малогабаритного зала.

Стенка-трансформер

За счет трансформирующихся способностей подобная мебель позволяет оптимально разгрузить зал и сделать его более функциональным. Комплексные изделия, совмещенные с диваном или кроватью, будут незаменимыми в небольшом зале или квартире-студии.

Формы и размеры

Чтобы сохранить полезное пространство в помещении и придать интерьеру изящный вид, можно воспользоваться угловыми моделями стенок, которые выглядят компактно, но при этом остаются достаточно вместительными и обеспечивают удобное хранение различных вещей.

Достаточно крупными габаритами обладают системы хранения, расположенные вдоль всей стены. Они состоят из множества тумб и шкафов, а также славятся практичностью и функциональностью. Мебель с радиусной или ассиметричной комплектацией выглядит уникально.

Мини стенки

Мини стенки разработаны для малогабаритных помещений, где каждый сантиметр свободной площади имеет особую ценность. Также подобная мебель понравится тем людям, которые ценят минимализм. Мини стенка выполняет свои основные функции в лучшем виде и при этом не перегружает пространство. Она имеет следующие преимущества:

Небольшие габариты. Изящный внешний вид. Практичность.

Полустенки

Подобные конструкции подходят для квартир с разной площадью, поскольку обладают средними габаритами и выполнены из нескольких секций, которые можно комбинировать друг с другом.

Большие стенки

Если вам повезло жить в просторной квартире, где можно хранить большое количество мебели, есть смысл установить полноразмерную стенку, позволяющую хранить различные вещи и технику.

Материалы для изготовления мебельных стенок

Для сборки мебельных конструкций используются разные материалы. Среди самых популярных решений:

Древесный массив. ДСП/ЛДСП. МДФ.

Массив древесины

Конструкции из массива считаются наиболее дорогими, что связано со сложностями производственного процесса. Материал нуждается в продолжительной сушке, обеспечивающей оптимальную влажность. Технически, собрать мебель из массива не сложно, поскольку существуют продвинутые технологии и инструменты. Но выполнить отделку фасада не просто, что и объясняет высокую стоимость такой продукции.

МДФ

Материал широко используется в мебельном производстве, что связано с его отличительными эксплуатационными характеристиками. МДФ легко подвергается резке и прессовке, обрабатывается декоративными пленками, лаками и красками. Древесно-волокнистая масса обладает подвижностью и хорошо покрывает криволинейные формы. Такие особенности позволяют производить большое количество моделей стенок под разные стилевые направления в интерьере.

Штампованные вставки, резьбовая фактура и другие технологии отделки позволяют получить эффект старинных изделий. Передовые технологии производства снизили стоимость мебельных фасадов, поэтому современная мебель из МДФ относится к среднему ценовому сегменту, но при этом не сильно отстает от моделей из массива дерева по прочностным показателям и сроке службы.

ДСП

Мебель из ламинированной ДСП характеризуется бюджетной стоимостью и стильным внешним видом. Обилие вариантов пленок под ценные породы позволяет производить красивые стенки для разных стилей интерьера. Основную долю рынка занимает секционная продукция для общего пользования.

На основе ламинированных древесно-стружечных плит также производится офисная мебель и корпуса для стенок с фасадами из МДФ. Такие особенности позволяют внести интересные акценты в оформление мебельных стенок.

Идеи дизайна и стили

Стенки в гостиную должны быть не только красивыми и практичными, но и соответствовать общей тематике интерьерного стиля. В продаже доступны комплекты под разные направления и дизайнерские предпочтения.

Модерн

Среди ключевых отличий стиля модерн – наличие ассиметричных элементов. Поэтому при сборке мебели можно размещать детали стенки на разной высоте и не стараться соблюдать симметрию по каким-либо показателям.

Обычно, смысловым элементом стенки является телевизор.

Хай-тек

В этом направлении преобладает минимальное количество деталей и нестандартные пропорции. Поэтому такие детали как полки, комоды и пеналы обладают четкими, геометрически правильными формами. В более дорогих моделях мебели присутствуют криволинейные вставки и даже радиусные детали.

Фасадные поверхности делаются идеально ровными и гладкими. В стенке могут присутствовать ниши, глухие отсеки и полки. Наличие застекленных секций является исключением из правил, но если стекло комбинируется со светодиодной подсветкой, то такой вариант имеет право на жизнь.

Цветовую палитру подбирают исходя из оттенков оформления стен и декора. При этом тип материалов для сборки стенок под хай-тек стиль строго ограничен и представлен однородной древесиной, матовым пластиком или стеклом.

Минимализм

В данной концепции совмещено несколько дизайнерских приемов, а главные черты стиля – лаконичность и сдержанность. Миниатюрные стенки выглядят наиболее эффектно. В минимализме используется большое количество светоотражающих деталей, а темные фасады и панели используются для зрительного расширения пространства.

Лофт

При проектировании мебели в лофт-стиле принято изготавливать комплекс во всю стену с множеством глухих отсеков. Допускается наличие открытых секций, при этом элементы остекления исключаются. Этот дизайн создает эффект глухой стены, а ниши структурируют обстановку.

Как разместить стенку в зале

Если гостиная небольшая, то самые габаритные изделия лучше ставить у стен. При отсутствии проблемы нехватки свободного места можно распределить мебель таким образом, чтобы комната была разделена на несколько функциональных зон.

Варианты размещения

Есть несколько вариантов размещения стенки:

У окна. Вдоль стены. В углу комнаты.

Заключение

Правильно подобранная и установленная стенка обеспечивает стильную интерьерную композицию и делает дизайн зала максимально эстетичным и уютным.