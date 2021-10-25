Как сделать стенку в гостиную в домашних условиях

Для упорядочивания предметов и организации их размещения можно соорудить стенку своими руками. Гостиная – это не просто место, где собираются члены семьи, но и важное функциональное помещение, в котором можно хранить личные вещи, сувениры и прочие аксессуары. Подобная конструкция станет эффективной системой хранения, а еще будет дополнять интерьер.

Стенка своими руками из ЛДСП – инструкция

Для сборки стенки в гостиную своими руками, необходимо подготовить чертежи, ряд материалов и инструментов, а также следовать пошаговой инструкции.

Определяемся с местом

В первую очередь, следует определить, где будет установлена стенка в интерьере. Если комната достаточно просторная, можно попробовать симметричное размещение. Этот вариант уместен в гостиных с прямоугольной или квадратной конфигурацией. При нехватке свободного места лучше выбрать ассиметричный способ, когда стенка находится в углу или в центральной части, а другие предметы меблировки на разном расстоянии друг от друга.

Снимаем замеры

При сборке стенки своими руками важно подготовить план мебели. Перед этим следует определить дизайн-проект и размеры, которые зависят от местоположения и планировки комнаты. При отсутствии опыта в проектировании и монтаже нестандартных систем хранения, лучше обойтись более примитивными схемами. При снятии замеров нужно:

Измерить верх, середину и нижнюю часть задней стенки. Определить габариты фронтальной части мебели. Уточнить высоту выемки по центральной, передней и дальней сторонам.

Подготовка инструмента

Для изготовления мебельного комплекта необходимо подготовить ряд инструментов:

Измерительные. Рулетка, строительный уровень, отвес, маркер, угольник, линейка. Монтажные. Дрель, электрический лобзик, крестовая отвертка, стамеска, шуруповерт, молоток и др. Для обработки и зачистки. Шлифмашина, наждаки, кисть, шпатель.

Рисуем эскиз, план-чертеж будущей мебели

Для начала следует сформировать общее представление о внешнем виде стенки, учесть, из каких элементов она будет собрана, и каким образом размещена в гостиной. Дальше нужно набросать эскиз и убедиться, что он соответствует вашим требованиям и предпочтениям. Только после этого можно делать план-чертеж будущего мебельного комплекта.

Чертеж делают как для всей стенки, так и для отдельных модулей. В нем указываются следующие параметры:

Длина. Глубина. Высота.

При выполнении замеров нужно учитывать толщину используемых материалов. Для упрощения задачи следует открыть сайт магазина, который продает стенки, и посмотреть на высоту, глубину и длину модуля. Затем следует сопоставить свои размеры, придерживаясь пропорций от известных мебельных изготовителей.

При расчете модулей следует учитывать ножки и колесика.

Закупка и подготовка материалов и фурнитуры

Материалы для сборки стенки можно использовать как покупные, так и собственного производства. Во втором случае необходимо иметь общее представление о разновидностях древесных пород, их свойствах и способах обработки. Если планируется сборка основательной конструкции с большим сроком службы, лучше остановиться на твердых породах древесины.

Фурнитуру следует выбрать от известных производителей и не экономить на ней. Для соединения модулей друг с другом нужно подготовить такие крепежные элементы:

Конфирматы (еврошурупы). Используются для создания прочного и надежного соединения конструкций посредством завинчивания шестигранником. Вариант предусматривает дальнейший демонтаж. Недостатком конфирмата является тот факт, что при его использовании допускаются только сквозные отверстия. Минификс (эксцентриковая стяжка). Применяется для соединения и разъединения любых деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Однако минификс можно закрутить только с помощью специального сверла Форстнера, а во время вкручивания нужно соблюдать особую точность. Мебельная угловая стяжка. Является простым в монтаже, но достаточно эффективным крепежным элементом, который отлично заменяет современные фурнитурные изделия.

Готовим карту раскроя ЛДСП

Практический этап сборки мебели начинается с раскроя плитных материалов. А поскольку речь идет об изготовлении стенки из ЛДСП, необходимо подготовить карту раскроя именно этого материала. Под картами раскроя подразумевается чертежная документация, в которой схематически указывается, какие детали и в каком количестве нужно вырезать.

Доставка и установка

Многие компании предлагают услуги транспортировки материалов на дом. Это сопровождается дополнительными затратами, но избавляет клиента от необходимости самостоятельно доставлять комплектующие для сборки мебели. Также можно заказать профессиональный монтаж системы хранения по индивидуальному проекту.

Примеры стенок для гостиной

Стенки в гостиную различаются внешним видом, внутренним наполнением и вместительностью. При их выборе или проектировке необходимо учитывать концепцию интерьерного стиля и руководствоваться не только практичными и функциональными соображениями, но и эстетической составляющей вопроса.

Есть примеры готовых идей по оформлению стенок в гостиную, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

Стенки и горки с интересным дизайном: фото

Мебель с уникальным дизайном отлично подойдет для неординарных людей и современных интерьеров, где встречается интересный декор, ассиметричные линии и прочие нетипичные элементы.

Стенка из дерева своими руками в домашних условиях– краткая инструкция

В чертежах стенки для гостиной находится несколько составляющих:

Шкафчики разного объема и размера, которые размещаются как на полу, так и фиксируются на стену или друг на друга. Тумбы под технику (музыкальный центр или плазменный телевизор). Открытые полки. Деревянные перегородки.

Важно не загромождать столь важную часть помещения избыточными предметами мебели, поэтому лучше сократить количество модулей до минимально возможного, но при этом выделить столовую и зону отдыха.

Выбор массивной доски для стенки

Массивная доска характеризуется отличными эксплуатационными качествами и благородным внешним видом. Текстура, запах и свойства натуральной древесины превосходят любые искусственные материалы. Среди основных преимуществ такого решения:

Большой срок службы. Энергоэффективность. Экологическая чистота. Устойчивость лицевых поверхностей к механическим повреждениям. Благородная внешность.

При этом массивная доска относится к недешевым материалам, а конечная стоимость самодельной стенки будет напрямую зависеть от породы древесины, из которой она изготовлена.

На рынке встречается доска из следующих сортов:

Дуб. Дубовые доски пользуются спросом из-за надежности, привлекательной текстуры и легкости в уходе и обработке. Кроме того, они содержат в своем составе синильную кислоту, которая предотвращает процессы гниения и защищает материал от насекомых. Орех. Обычно используется в качестве отделочного материала, поэтому стоит дороже дубовых досок. Ореховые образцы отлично подходят для сборки фасадной части стенки. Ясень. Мебель из ясеня обладает приятным оттенком и четкой текстурой. Прочный и надежный материал не боится гниения и деформаций.

Изготовляем каркас из брусков

Фасадные части, из которых состоит каркас стенки в гостиную, можно заказать на специализированных мебельных фабриках на заказ, либо купить в готовом виде. В первом случае вы сможете получить нужные элементы в конкретных размерах и параметрах. Кроме того, мастера вырежут и нанесут кромку на любые комплектующие, придерживаясь вашего проекта. Сделать это своими руками, не имея специального опыта и оборудования, крайне сложно.

Делаем крыши полки и выдвижные ящики будущей стенки

Все составляющие нужно вырезать строго по чертежной документации, учитывая указанные размеры. Затем следует зашлифовать торфы реза и обработать грунтовкой. Если они сильно проглядываются, следует приклеить кромку или воспользоваться декоративными накладками.

Точки соединения выдвижных контейнеров можно промазать клеем, а затем сжать струбциной и затянуть саморезами.

Монтаж фурнитуры- врезка петель и монтаж направляющих

Важно учитывать, что в мебельной индустрии используется обширное количество типов петель, которые различаются диаметрами посадочной чашки. Обычно встречаются образцы с диаметрами 26 мм, 35 мм и 40 мм. Но наиболее распространены варианты с диаметром 35 мм. Петля врезается непосредственно в фасад и фиксируется с помощью специальной установочной площадки к боку короба.

Врезка осуществляется при использовании следующих инструментов:

Разметочная рулетка. Шило. Электрическая дрель. Отвертка.

Направляющие на выдвижные ящики фиксируются строго по чертежам.

Сборка корпуса

Для сборки каркаса необходимо использовать заранее купленные бруски. Каждый модуль собирается по отдельности. Боковую часть нужно установить на ребро лицевой стороной к напольному покрытию, а затем закрепить крышу.

После этого следует зафиксировать вторую боковину и днище секции. Также нужно прикрутить заднюю стенку и перевернуть модуль лицевой поверхностью наверх. Остается навесить дверцы и поставить шкаф на прежнее место. Еще нужно вставить полки и выдвижные ящики. На этом монтажные работы можно считать завершенными.

Заключение

Самостоятельная сборка стенки в зал – отличный способ получить новый опыт и навыки, а также соорудить конструкцию, которая будет удовлетворять все ваши запросы и требования по поводу мебели. Процесс изготовления занимает достаточно много времени, но если правильно отнестись к этапу подготовки, запастись терпением и готовностью поработать, конечный результат превзойдет все ожидания.