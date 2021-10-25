Как собрать шкаф-купе самому — несколько способов

Сборку шкафа-купе вполне реально осуществить самостоятельно. Для этого нужно следовать подробному руководству и заводским чертежам.

Такие изделия получили широкое распространение из-за существенной экономии пространства в помещении и грамотной организации места для хранения личных вещей. Эта мебель выглядит стильно, практично и функционально, при этом она не занимает много площади.

С чего начинается сборка шкафа

Если речь идет о сборке шкафа с нуля, то в первую очередь придется спроектировать будущую систему хранения, а также нанести соответствующую разметку на место ее размещения. При подготовке чертежей учитывается параметров:

Габариты шкафа. Рекомендуется придерживаться такого принципа, чтобы ширина каждой двери составляла не больше 90 см. При подобном раскладе весь шкаф будет иметь ширину около 180 см. Дистанция между внутренними элементами (полками). Если тот параметр превышает 40 см, высокие стопки вещей начнут перекашиваться и рассыпаться. Ширина полок. Для удобного доступа к содержимому полок их двери должны открываться на всю ширину.

Подготовка необходимых инструментов

Сборка шкафа будет максимально упрощена, если речь идет о покупной модели, поскольку в комплекте с мебелью предоставляется полный набор сопутствующих приспособлений и фурнитуры.

Как самостоятельно собрать шкаф-купе 2-дверный – инструкция по сборке

В серийных моделях мебели есть предусмотрена подробная инструкция по сборке. В изделиях, изготовленных по индивидуальному дизайн-проекту, такой документ может отсутствовать, поэтому перед тем как собрать шкаф, потребуется уточнить у мастеров последовательность действий, либо воспользоваться профессиональной помощью.

Сортировка деталей

Для грамотной организации предстоящего монтажа, следует правильно рассортировать составляющие, придерживаясь схемы сборки шкафа-купе. Необходимо поместить в разные места днище, боковые стенки и крышу. Во второй стопке должны находиться внутренние перегородки, а полки лучше оставить в стороне.

В некоторых случаях для упрощения монтажных работ (особенно если нужно собрать шкаф-купе самостоятельно), производители разделяют мебель на отдельные детали, а именно:

Корпус. Антресоль. Съемные модули.

Перечисленные составляющие скручиваются друг с другом.

Собираем шкаф-купе помодульно, не отклоняясь от чертежей.

Сборка основания

Интересуясь, как собрать шкаф купе своими руками, стоит ознакомиться с алгоритмом действий и всеми этапами работы. Изначально потребуется установить днище системы хранения.

Как правило, купейные шкафы размещаются на регулируемых опорных элементах, что упрощает регулировку их положения в случае наличия дефектов напольного покрытия. Допускается применение пластиковых ножек, которые в последствии закрываются цоколем.

Если на комплектующих нет сверловки (удобной маркировки под опоры), то с наружной части днища нужно нанести разметку под монтаж ножек и цоколя. Опорные конструкции крепятся шурупами 3,5х15. Дальше устанавливается цоколь – заводскими клипсами, либо уголками. Первый способ крепления позволит получить съемный плинтус, а второй – жестко закрепленный.

Сборка каркаса

Перед тем как правильно собрать шкаф, нужно отрегулировать его днище строительным уровнем. Если высоты помещения достаточно для того, чтобы поднять мебель, можно проводить сборку корпуса на полу в положении лежа.

При небольшом зазоре между потолком и шкафом, придется проводить сборочные работы вертикально, что сопровождается некоторыми неудобствами.

Монтаж боковых стенок и верхней крышки

Следующий этап сборки изделия своими руками подразумевает установку верхней крышки и боковых стенок. Фиксацию боковин к днищу и крышке можно произвести с помощью эксцентриковых стяжек или конфирматов (в данном случае важно учитывать тип сделанных сверлений).

Если отверстия для крепежа отсутствуют, можно крепить корпус с помощью монтажных уголков. В таком случае вы сможете обойтись без дополнительного сверления и нанесения разметки.

Специалисты не рекомендуют сразу максимально затягивать крепежи, т.к. в дальнейшем еще возникнет необходимость монтажа полок и вертикальных перегородок. Также важно проверить, каким образом монтируется верхняя крышка. В некоторых случаях ее устанавливают сверху: если расстояния до потолка не хватит, вам не удастся закрутить болты.

Установка внутренних перегородок

После монтажа внешнего корпуса следует переходить к установке внутренних перегородок. Их закрепляют в заранее отмеченных местах конфирматами, деревянными шкантами, эксцентриками или монтажными уголками. Дальше затягиваются крепежные элементы внешнего корпуса, а частично собранную конструкцию устанавливают в вертикальном положении.

Крепление полок

Завершив установку внутренних перегородок, можно переходить к следующему этапу обустройства шкафа-купе. Как установить полки зависит от их типа. В мебельной индустрии распространено две разновидности полок для купейных систем хранения – жестко зафиксированные и съемные.

В первом случае ширина сопоставима с размером секции, а крепление осуществляется уголками, конфирматами или эксцентриками. Съемные изделия удерживаются на полкодежателях, а их ширина на несколько миллиметров меньше внутренних габаритов секции.

В каждом отсеке должно присутствовать не меньше одной закрепленной полки, чтобы конструкция была жесткой. Монтаж осуществляется сразу с внутренними перегородками, либо после этого этапа.

Крепление задней части

Установка встроенных шкафов отличается от установки шкафа-купе с корпусной конфигурацией. В первом случае роль составляющих системы хранения часто играют элементы интерьера – стены, потолок, пол. Корпусные модели обладают задней стенкой из ЛДВП толщиной около 3-4 мм. Монтаж этой части производится с помощью фирменной фурнитуры, либо шурупов сечением 4х16 и подкладочных уголков или шайб с подходящим диаметром. Последние два метода более эффективны, т.к. они обеспечивают максимально прочное соединение и превосходят мебельные гвозди.

Шаг между креплениями варьируется от 150 до 180 мм.

ЛДВП фиксируется по всему периметру наружной части короба к перегородкам и полкам. Заднюю стенку удобнее установить и на более ранней стадии монтажа, сразу после размещения внутренних перегородок, пока корпус расположен горизонтально. Внешняя часть должна смотреть внутрь

Важно удостовериться, что диагонали мебельного изделия соответствуют друг другу. Максимальное отклонение не должно превышать 5 мм на 1 мм. В противном случае потребуется сдвинуть стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф не удастся.

Установка направляющих

Затем при сборке мебели шкафа-купе нужно закрепить направляющие. Разъемы рельс подбираются под внутреннюю ширину конструкции. Они устанавливаются с помощью шурупов с потайной головкой с выдерживанием шага в 300 мм.

Верхняя направляющая монтируется заподлицо с крышей. Перед этим с помощью сверла нужно выполнить отверстия для шурупов (если они не предусмотрены заводом).

Установка нижней направляющей сопровождается большими сложностями, т.к. она монтируется не заподлицо, а на расстоянии около 20 мм от края днища. Для определения точного положения нужно взять одну из дверей и завести ее в верхнюю рельсу.

Дальше следует приподнять колесики и завести дверь в нижнюю направляющую. После этого с помощью строительного уровня стоит выставить дверь вертикальным образом, сдвинув направляющие в ту или иную сторону.

Монтаж штанги и фурнитуры

Инструкция сборки шкафа-купе подразумевает монтаж фурнитуры и штанги. Помимо этого, в системе хранения могут присутствовать такие элементы:

Пантографы. Корзины. Брючницы. Галстучницы. Тромбоны и прочее.

Штанги для развешивания верхней одежды, как правило, находятся в центральной части перегородок или стенок на расстоянии 1,2-1,5 метра от пола шкафа или верхней полки. Данные приспособления устанавливаются с помощью шурупов 3,5х15 мм. При этом их размер должен быть на пару миллиметров меньше внутренних параметров отсека (с учетом крепления).

Вся фурнитура и сопутствующие детали устанавливаются с учетом пошагового руководства, предусмотренного в комплектации.

Установка и регулировка дверей

В первую очередь следует поставить внутреннюю дверь. Для этого необходимо завести верхний край двери в канавку верхней рельсы, выжать колесики и вставить в нижний край заднюю канавку направляющей снизу. По идентичному алгоритму необходимо поставить внешнюю дверь, но в передние канавки направляющих.

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к боковым стенкам, колеса нужно оборудовать регулировочным винтом. Если есть необходимость опустить угол двери, винт следует подкрутить против часовой стрелки, а если поднять – по часовой. Для решения такой задачи потребуется шестигранник 4 мм.

Завершив регулировку, следует поклеить на торцевую часть мебели буферную ленту, которая будет амортизировать механические воздействия и соприкосновения двери с боковиной, оберегая конструкцию от пыли и прочих загрязнений.

Способы и этапы сборки шкафа-купе

Существует несколько способов сборки домашней мебели, все эти способы зависят от удобства расположения деталей, а так же высоты потолка в комнате, где будет устанавливаться изделие. К примеру, установка встраиваемого шкафа будет проходить не на полу, а на боковых стенах помещения, ведь боковины изделия будут крепиться прям на стены, либо сами стены будут служить боковинами (в зависимости от предпочтения хозяев при выборе дизайна на этапе заказа в фирме).

Горизонтальный

Первым делом стоит подготовить достаточную площадь и освободить ее от ненужных предметов. Дальше следует изготовить каркас шкафа купе, поставив дно на ребро и прикрепив к нему середину и боковины. Если все сделано правильно, нужно затянуть крепежи до упора.

Вертикальный

Метод вертикального монтажа сопровождается большими трудностями и требует профессиональной помощи. В данном случае на днище устанавливаются ножки, а затем в вертикальном положении устанавливаются боковины и перегородка.

С помощью установщиков корпусной мебели от фирмы

Если самому никак не удаётся осуществить сборку шкафа купе своими руками, то можно прибегнуть к помощи сборщиков. Они знают как ставится и шкаф в нишу (в проём между стенами), и как собирается шифоньер, помогут повешать или встроить устанавливаемое на дверь зеркало, а так же установить полки с направляющими.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления требуются такие приспособления:

Электрический шуруповерт и сверло + бита под 6-гранник. Шестигранный ключ под еврошурупы. Различные сверла. Бита для конфирмата. Шило. Отвертка. Карандаш. Угольник. Электродрель. Канцелярский нож и т.д.

Схемы последовательности сборки

С помощью готовых схем можно упростить процесс монтажа купейного шкафа в домашних условиях.

Сборка модели с 3 дверями

При такой схеме первым делом нужно установить 2 двери. Они должны перемещаться по задней направляющей и монтироваться первым делом в верхнюю, а затем в нижнюю рельсу.

Заключение

Следуя пошаговым инструкциям и чертежам, можно собрать купейный шкаф своими руками без ошибок и особых сложностей.