Какие стенки в спальню считаются в современном стиле

Вы знаете, что стенки в спальню в современном стиле – отличное решение, особенно при нехватке свободного места в помещении, где важно сохранить каждый сантиметр площади не отходя от замысла дизайнера.

Спальня используется не только для сна и отдыха, но и для хранения личных вещей, которые не хочется держать на виду. Поэтому в этой комнате должна присутствовать стильная и практичная мебель, которая позволит разместить большое количество одежды, обуви и аксессуаров для повседневного пользования.

Как должна выглядеть современная стенка в спальню

Современные стенки включают в себя несколько составляющих:

Полки для мелких предметов, сувениров и аксессуаров. Бара. Отсека для телевизора и прочих деталей.

Преимущества стенки в спальне

Стенка для спальни обладает массой достоинств. Среди них:

Организация удобного места хранения для разных вещей, независимо от их количества и типа. Обеспечение ниши для установки техники, например, телевизора и домашнего кинотеатра. Модульное исполнение. В продаже доступны стенки с модульной конфигурацией, которые поддерживают разные варианты компоновки. Эстетичность. В продаже доступны стенки в разных стилевых направлениях. Также мебельные фабрики готовы производить изделия по индивидуальным проектам. Надежность и долговечность за счет использования прочных и качественных материалов.

Функциональность

Во многих комплектах такой мебели есть полки, ниши, шкафчики и дополнительные отсеки для максимально эффективного размещения вещей при острой нехватке свободного места.

Виды и наполнение

Стенки, которые можно найти в мебельных гипермаркетах, отличаются друг от друга разными характеристиками, а именно дизайном, формами и размерами.

Модульные

Модульная мебель производится в разных стилях. Она будет полезной для тех людей, которые любят импровизировать и менять обстановку комнаты. Обычно в модульной системе присутствуют такие компоненты:

Шкафчик. Книжная полка. Открытые полки. Ниша под телевизор и акустическую систему. Комод. Туалетный столик.

Преимуществом модульной мебели является то, что ее детали выполнены в едином дизайне и могут комбинироваться друг с другом.

Стенки-горки

К недорогим вариантам стенок относятся так называемые горки. Они стоят дешево и обладают базовой комплектацией из 3 или 4 шкафчиков с разным размером и высотой. С их помощью можно организовать просторную зону хранения для большинства вещей в спальне.

В продаже доступны разные типы горок:

Мини-горки. Имеют стандартный набор предметов и разработаны для мультимедийных вещей, таких как телевизор, акустическая система. Кроме того, в миниатюрных стенках можно хранить книги, фотографии и мелкие сувениры. Угловые. Позволяют заполнить просторный угол в комнате. П-образные. Обладают нестандартным размещением и закрытой комплектацией. Используются для установки телевизора.

С кроватью

Для миниатюрных спален, где невозможно поставить полноразмерную стенку, можно купить изделие с кроватью и трансформирующимся механизмом. Это прекрасный вариант для семьи, которая хочет сэкономить средства и время на поиск подходящей по дизайну кровати.

Узкие и мини – для маленькой семьи

В малогабаритных спальнях уместно размещение узкой мебели. Компактные варианты не только сохраняют полезную площадь в помещении, но и выглядят сдержанно и изящно. Навесные шкафчики, узкие пеналы и компактные тумбы подойдут для людей, ценящих комфорт и разумную экономию.

Встроенные

При отсутствии нехватки свободного места можно поставить встраиваемый шкаф вдоль стены или в угол. Если спальня широкая, но короткая, необходимо установить стенку у двери.

Оптимальная глубина конструкции – 450-600 мм. Допускается отклонение от глубины, но высота должна быть задействованной по максимуму.

При подборе стенок нужно учитывать размеры комнаты: если при установленном шкафу остается лишь 50 см свободного прохода, лучше выбрать другой тип мебели.

Наполнение

Внутреннее содержимое стенки можно адаптировать под свои предпочтения и параметры помещения. Если речь идет о мебели для хранения одежды, то она имеет не меньше двух отсеков. В одном находится одежда на плечиках, а во втором – на открытых полках и выдвижных ящиках.

В модульных типах стенок предусмотрена рабочая поверхность для размещения компьютерного стола. Эта идея понравится тем людям, которые проводят большое количество времени за рабочим компьютером.

Материалы

Мебель для спальни изготавливается из разных материалов. Они различаются качеством и эксплуатационными характеристиками.

ЛДСП

Ламинированные плиты производятся на основе натурального сырья, поэтому стенки из этого материала экологичны, долговечны и надежны. Кроме того, они выглядят красиво и подвергаются разным вариантам декорирования.

МДФ

Плита характеризуется экологичностью, гибкостью и повышенной плотностью, поэтому часто сравнивается по эксплуатационным характеристикам с древесным массивом. Наличие парафиновой пропитки наделяет материал водоотталкивающими способностями.

Стили и декор

Внешний вид мебели в спальню должен соответствовать общей концепции интерьерного стиля и не выделяться на его фоне. Ведущие мебельные изготовители предлагают комплекты стенок под разные стилевые направления, включая классические, а также нестандартные и смелые концепции.

Модерн

В модерновом стилевом направлении преобладают лаконичные линии, плавные углы и слегка волнистые формы. Этот стиль отлично подходит для современных людей, которые ценят творчество и нестандартные решения в дизайне, а также готовы отказаться от устаревших и стереотипных форм и фактур.

Стенки в этом дизайне соответствуют некоторым требованиям. В их числе:

Отсутствие четких ограничений и требований к материалам. Наличие гладких поверхностей и декоративных деталей. Зрительное расширение пространства. Комфорт эксплуатации.

Неоклассика

Мебель в стиле неоклассика бывает монохромной, цветной, скромной, либо роскошной и гламурной. В таком интерьере уместны металлические серебристые оттенки или позолота, пастельные акценты, бежево-шоколадные тона и богатые оттенки винного красного с бежевым фоном.

В неоклассике уместны следующие черты:

Симметрия. Это отображается во всех предметах интерьера, в том числе и в меблировке. Наличие лепнины в отделке. Нередко дизайнеры украшают мебель таким декором. Преобладание натуральных фактур и материалов в отделке поверхностей. Наличие цветочных узоров и плавных линий. Это создает оригинальный дизайн помещения.

Заключение

Наличие стенки в комнате сна и отдыха позволит расширить функциональность помещения и получить дополнительное место для упорядочивания личных вещей.