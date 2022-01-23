Направляющие для шкафа купе — их размеры и разновидности

Более 10 лет консультировал клиентов в области дизайна и выбора мебельных комплектующих, а так же фурнитуры. Автор статей на портале - всеошкафах.ру

При изготовлении мебели или ремонте, нам нужно знать — что такое направляющие для шкафа купе, размеры необходимые для использования.

Шкафы-купе – одна из самых популярных систем хранения. Компании, которые ответственно подходят к процессу изготовления мебели, используют в своих изделиях только качественную фурнитуру.

К ней относятся направляющие. Они являются главной деталью в механизме шкафа. Поэтому не стоит экономить на данной детали, так как именно она определяет срок службы системы хранения.

Направляющие для шкафа купе — общие сведения о фурнитуре и её размерах

Так как дверь должна перемещаться, то применение качественных направляющих для шкафов купе вполне оправдано. Это позволит шкафу выдержать большое количество циклов открывания-закрывания. Соответственно увеличится и общий срок службы мебели.

Технические особенности

Узел выполнен в виде рельса, по которому с помощью роликов перемещается полотно. В большинстве современных моделей используется двухполосная система. Однако можно встретить однорядные и трехрядные конструкции. Все зависит от количества дверей.

Мнение эксперта Виктор Андреевич Эксперт в области корпусной мебели, занимался сборкой корпусной мебели, а так же её производством. Часто люди задают вопрос в интернете — какова ширина рельсы для шкафа-купе? Так вот, стандартная ширина — 6 — 6,5 см. Но это особо не играет роли, так как её можно просто передвинуть от наполнения. На то расстояние от ЛДСП/МДФ, которое вам будет удобно.

Назначение и комплектация

Как уже было сказано выше, дверное полотно перемещается по полозу. В эту систему входит:

профиль;

движущиеся ролики;

доводчики для плавности закрытия;

уплотнители и щетки из силикона;

крепежный комплект;

стопоры;

фиксаторы.

Совокупность всех вышеуказанных элементов составляет механизм, который позволяет открывать и закрывать двери. Направляющие различаются по материалу и размеру.

Материалы изготовления

Для дверей шкафа купе применяются полозы из алюминия, стали и пластика. Разновидности материала связаны с разными странами производителями. Использующих одинаковую, или похожую систему открывания дверей.

Алюминиевые детали считаются самыми прочными, поэтому они являются самыми подходящими с точки зрения качества. На модели из алюминия допускается устанавливать двери высотой до 4 метров без ограничений по весу. Главное преимущество – возможность выбора любого дизайна. Единственное, что может оттолкнуть – это высокая стоимость материала.

Сталь уступает по прочности алюминию. При этом необходимо правильно рассчитать конструкцию профиля, исходя из веса двери. Шкафы с применением стальных направляющих относятся к среднему ценовому диапазону.

Пластик – отличается невысокой стоимостью и низким качеством, поэтому его применяют для легких дверей небольшого размера. Однако, чтобы снизить общую цену изделия производители применяют комбинированные направляющие – в пластиковый профиль устанавливается металлическая опора для перемещения колес.

Если изделие из пластика можно окрасить в любой цвет на стадии изготовления, то металлические направляющие нужно подвергнуть дополнительной обработке. Для этого существует две технологии нанесения расцветки на деталь:

Анодированное покрытие – окрашивание поверхности с помощью погружения изделия в ванну с химическими реагентами. Верхний слой получается прочным из-за проникновения пигмента внутрь материала. При этом направляющие не боятся механических воздействий, попадания влаги и прямых солнечных лучей. Цветная ПВХ пленка – покрытие также отличается хорошей износостойкостью. При этом звук от открывания дверей значительно снижается. Причем данным методом можно получить любую текстуру, например, имитировать древесный рисунок.

Виды направляющих профилей

При производстве шкафов применяется несколько видов фурнитуры: верхняя, нижняя и комбинированная. Выбор раздвижной системы купе зависит от поставленной задачи, так как каждая из них обладает своими особенностями.

Иногда они применяются комплектно, но есть модели с самостоятельным использованием каждого вида рельсов. При этом гарантируется качественное открывание и закрывание дверей шкафа купе.

Верхняя

Как следует из названия, верхняя деталь фиксируется в верхней части шкафа. Она служит для подвешивания, или упора верхних роликов двери. После этого полотно передвигается с помощью роликов.

В качестве крепежного элемента применяются саморезы и пресшайбы. Допускается замена на универсальные шурупы с потайными головками.

Установка выполняется в следующей последовательности:

в элементе подготавливаются отверстия диаметром 4 миллиметра на расстоянии 30 сантиметров друг от друга;

применение универсальных шурупов предполагает выполнение дополнительной зенковки под шляпку винта;

направляющая выставляется и выравнивается в необходимом месте шкафа;

крепится винтами.

Для крепления лучше всего подходят саморезы, потому что с ними легко работать. Установить деталь самостоятельно не составит труда. Это позволит быстро заменить ее при поломке.

Применяется два вида сцепления направляющих с роликом:

с внутренним желобом, по которому перемещаются ролики;

с пазом на ролике.

Особенности подвесных дверей купе без нижней направляющей

Допускается монтировать дверь, используя только верхний профиль. Такая система называется подвесной. Она состоит из:

верхней направляющей;

роликовой каретки;

стопорного механизма.

Российский рынок шкафов купе начал использовать подвесную систему не так давно. Однако у потребителей она стала довольно популярной. Особенностью является крепление к потолку или верхней части шкафа. После этого на нее устанавливается дверное полотно. При этом дверь перемещается с внешней стороны конструкции. Установка не вызывает сложностей, но необходимо обеспечить качество поверхности.

Чаще всего такой вариант системы используется для перегородок между комнатами и встроенных систем хранения. Это объясняется тем, что на полу нет никаких выступающих частей. К тому же в нижнем полозе постоянно скапливается грязь. С подвесной системой проблем с уборкой не возникает.

Нижняя

Данный профиль также применяется для крепления двери шкафа купе. Это элемент конструкции, который постоянно находится под нагрузкой. В качестве крепления к полу используются саморезы или двухсторонний скотч.

От количества дверей в детали может быть от 1 до 3 полозьев. Если дверь одна, то допускается утопить профиль в полу. При этом он не будет выступать и будет выглядеть эстетично.

По сравнению с верхними они обеспечивают плавное движение полотна и дольше служат. Однако быстро засоряются, и из-за этого могут выйти из строя. Поэтому нужно постоянно убирать накопившуюся грязь.

Нижние полозья производятся длиной 5,4 метра по 10 штук в упаковке. Для одинарных ширина составляет 24,8 миллиметра при высоте 7,4 миллиметра, а двойные – 62,8 мм и 8 мм соответственно.

Комбинированная

Данный вид фурнитуры совмещает в себе два первых вида. Опора осуществляется по верхней и нижней направляющей. Этот вид самый распространенный и наиболее надежный. Однако монтаж такого типа направляющей сложнее, но от этого комбинированный тип профиля не становится менее популярным.

Особенности направляющих для мебели с комбинированной и компланарной системой

Компланарная система является подвидом комбинированных направляющих. Она предполагает расположение дверей в одной плоскости в закрытом положении. При открытии полотно выдвигается вперед и отъезжает в сторону.

Для компланарной системы применяются специальные верхние и нижние изделия, механизмы для регулирования положения дверного полотна. В отличие от обычных шкафов купе наибольшую нагрузку испытывает верхняя фурнитура. Нижняя направляющая выполняет роль направляющей.

Расчет длины профилей для нарезки

Чтобы не ошибиться с размерами, нужно предварительно посчитать габариты дверей и проёма. С этим не должно возникнуть никаких проблем. Для этого измеряем ширину и высоту. Замер ширины выполняется на уровне пола и потолка, а высоты – с левой и правой стенки, точнее наоборот.

Заключение

Как мы увидели из повествования выше понятно, что необходимо знать, как правильно выбрать направляющую для шкафа-купе. Ведь для комфортного использования необходимо выбирать качественные детали. А если ошибиться в размерах, то профиль не поместится, а колесики не пролезут в прорезь.

При установке нижнего открытого рельса, придется постоянно вытирать пыль. Иначе он механизм выйдет из строя. Эта проблема решается установкой навесных дверей. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие стоит установить колесики на нижнюю часть двери.

Для долгосрочного использования мебели стоит использовать комбинированные конструкции. Они повышают прочность шкафа купе. Это объясняется тем, что фасад удерживается с двух сторон.