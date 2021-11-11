Обновляем старинный шкаф: способы обновления старой мебели

Реставрация шкафа – отличный способ дать новую жизнь старой мебели, которая потеряла презентабельный облик и была сильно изношена.

Шкаф является незаменимой частью каждого помещения. Но как и другие предметы в интерьере, он подвергается износу, теряет блеск и покрывается царапинами или трещинами. В таком случае у владельцев возникает логичный вопрос: что сделать с конструкцией: утилизировать или попытаться восстановить?

В чем заключается реставрация старого шкафа

Реставрация старого шкафа – оправданная мера для улучшения внешнего вида мебели. Провести подобные действия можно своими руками, но в этом случае нужно придерживаться рекомендаций экспертов:

Для ухода за изношенной древесиной потребуется подготовить металлическую щетку и удалить мертвые ткани. Мелкие загрязнения в виде пыли легко смыть струей воды. Нередко в деталях из дерева присутствуют отверстия от гвоздиков, трещины и прочие дефекты. Их лучше зачистить с помощью шпателя, предварительно распределив несколько слоев шпаклевки в тон материала. Перед нанесением нового слоя нужно подождать, пока предыдущий высохнет. После этого все слои поддаются просушиванию на улице в течение 1-2 суток. При этом сушить шпаклевку на улице нельзя. Если в шкафу присутствуют следы ржавчины на металлических деталях, то их можно убрать с помощью специальных составов. Дальше отреставрированные изделия можно покрасить или подвергнуть декорированию, исходя из личных предпочтений. Неплохим вариантом является оклейка поверхностей самоклеящеюся пленкой с имитацией камня, металла или дерева.

После проведения таких манипуляций даже старый шкаф станет красивым

Проверка корпуса из ЛДСП на целостность и его восстановление

Перед тем как обновить шкаф своими руками, необходимо проверить все части корпуса на предмет наличия повреждений и дефектов. Если они присутствуют, нужно восстановить целостность конструкции, поскольку дальнейшая реставрация будет безуспешной.

Оформление корпуса шкафа

Чтобы обновить старый шкаф, нужно восстановить устаревшие элементы корпуса. Возможно, придется внести изменения в общую конструкцию шкафа, обновить полки, подлатать конструкцию корпуса и дверей, а также провести ремонт направляющих для контейнеров.

Замена фурнитуры шкафа

Установка современной фурнитуры на место старой – отличный способ поменять внешний облик устаревшей мебели и сделать ее более удобной в эксплуатации. Перед проведением работ по окрашиванию корпуса, следует убедиться в исправности всех механизмов. Также рекомендуется выполнить замену петель, крепежных деталей, ручек и выдвижных систем.

Обновление, покраска шкафов из ДСП

Есть несколько способов реставрации старых шкафов своими руками:

Окрашивание. Удобный и самый эффективный метод капитального ремонта. Поклейка обоев, самоклеящейся пленки и декупаж. Такая технология украшает внешний вид мебели, но обладает ограниченным сроком службы. Обтяжка тканевыми материалами или декорирование интересными предметами. Так же можно обклеить какой либо красивой тканью!

Самый удобный метод обновления фасада – покраска.

Выбор краски

Перед тем как отреставрировать старый шкаф своими руками, нужно правильно выбрать красящий состав:

Для обработки древесины и деталей из ДСП отлично подходит акриловая или алкидная краска. Обычная или аэрозольная смесь. Акриловая краска. Используется для более глубокого окрашивания поверхностей.

Перечисленные составы не содержат токсических веществ, высыхают при комнатной температуре и удобны в применении. На рынке представлено множество оттенков, а еще можно использовать белый цвет для получения интересующего варианта.

Интересуясь, что можно сделать из старого шкафа, следует обратить внимание на лаки. Они применяются для восстановления антикварного платяного шкафа и придания ему более благородного и роскошного внешнего вида.

С их помощью можно закрепить цвет и защитить внешние поверхности от мелких повреждений и царапин.

Также лак может пригодиться при желании покрасить мебель под старину или стиль прованс.

Выбор кистей и валика

Определившись с типом краски, нужно приступить к выбору кистей и валиков. При этом важно не экономить на малярных изделиях, поскольку от этого зависит качество реставрации:

При соблюдении технологии обработки и выборе качественных принадлежностей шкаф будет сохранять красивый и ухоженный вид долгое время. Если вы используете некачественные кисти, то свежевыкрашенная мебель будет покрыта ворсом или волосками, что будет сложно устранить.

Если речь идет об окрашивании большой поверхности, то можно воспользоваться аэрозолями и валиком:

С помощью валика удобнее распределять нужное количество краски и устранять потеки, которые появляются во время процедуры. Чтобы обработать мелкие и средние детали, выступы, барельефы, достаточно применить 2 кисти – узкую и широкую.

Технологии и методика покраски

Важно помнить, что для реставрации шкафа потребуются и прочие малярные принадлежности и расходные материалы, а именно:

Наждачная бумага. Шлифовальная машина (используется вместо наждачки). Грунтовка. Растворитель и лак. Шпатлевка.

Такие приспособления нужны для соблюдения технологии окрашивания.

С помощью наждачной бумаги с разной зернистостью можно затирать старый слой краски и шлифовать поверхности. Грунтовка позволяет заделать мелкие дефекты и повреждения на древесине.

Шпатлевка (подходит состав для ремонта кузовных деталей автомобилей) и шпатель устраняют сколы и глубокие царапины.

Растворитель или уайт-спирит позволяеят обезжирить поверхность перед окрашиванием для лучшей пропитки.

Лак используется для защитных функций и придания шкафу характерного блеска.

Декорирование старого шкафа

Чтобы преобразить старый шифоньер в домашних условиях, необходимо задекорировать его фасадные части.

Оклейка пленкой или наклейками

Данный способ декорирования позволяет вписать старый комплект мебели в современный интерьер, добавить цветочные узоры или витиеватые акценты. Нестандартный геометрический орнамент, изготовленный с использованием пленки-самоклейки, вдохновляет в старомодные шифоньеры новую жизнь.

Существует два типа пленок:

Стандартные с матовой или глянцевой поверхностью и множеством расцветок или узоров. Мебельные для фасада с фактурой древесины или металлических поверхностей.

Фотопечать и фотообои

Методика уместна при обновлении кухонного шифоньера или буфета. Фотообои продаются в строительных гипермаркетах и типографиях.

В специализированных типографиях можно:

Поменять размеры изображения без потери качества. Составить коллаж из нескольких картинок или фото. Распределить изображение по поверхности пленки для последующего приклеивания.

Бумажные или виниловые бои

Нередко после проведения ремонтных работ в квартире остаются лишние материалы, в том числе и куски обоев. Не выбрасывайте их, а попробуйте проявить фантазию и найти нестандартный вариант применения. Обрезки, нанесенные на фасад мебели, позволят скрыть проблемные места и дефекты.

Шкаф встроенного типа, отделанный посредством обоев, будет сливаться с поверхностью стены.

Среди преимуществ бумажных обоев выделяют:

Невысокую стоимость. Легкость. Возможность размещения как на наружных частях шкафа, так и на внутренних.

Виниловые обои весят больше, чем бумажные, так как производятся на основе бумаги и флизелина. При подборе клея следует учитывать, чтобы в его составе присутствовал крахмал.

Тканевый декор

Чтобы наполнить интерьер свежестью, достаточно применить тканевый декор при реставрации шкафов. Техника имеет ряд преимуществ и позволяет:

Обновить оттенок или орнамент без подготовки фасада. Внести более утонченности с помощью кружевных узоров.

Тканевые поверхности отлично смотрятся в спальне.

Чтобы воссоздать стилистику в направлении прованс, можно использовать ткань из льняных волокон. Интересный орнамент позволит придать интерьеру японский колорит.

Обновление краски

Это удобный и эффективный метод реставрации шкафа. С помощью обновления слоя краски можно:

Придать свежести старым и потускневшим поверхностям. Внести изменения в оттенок мебели, сделать его более ярким и выразительным.

Тонирование

Метод тонирования осуществляется по такому алгоритму:

Поверхность предварительно очищается от загрязнений с помощью сухой тряпки. Внутренние детали обрабатываются антисептическим средством (можно взять уксус). С помощью шпаклевки для древесины устраняются дефекты материала. Цвет смеси подбирается строго под расцветку деталей. После высыхания состава обработанные участки ошкуриваются наждачной бумагой. В завершение шкаф покрывается структурирующей морилкой для древесины, которая темнее цвета мебели.

Техника тонирования уместна при реставрации мебели для ванной, коридора или кухни.

Грифельная поверхность дверей

Подобный способ декорирования пользуется большим спросом. При этом в тренде двери из грифельной доски, куда можно наносить тематические записи или рисунки.

Существует три варианта применения данного приема:

Наклеивание пленки к фасаду или двери шкафа. Приобретение готовой доски. Обработка дверцы или стенок специальной краской.

Оформление мозаикой

Мозаичный декор создает атмосферу в духе арт-деко. Для отделки подходят:

Куски битого стекла в разноцветной палитре. Керамические предметы. Бусинки. Ракушки. Морские камушки. Искусственные цветочные элементы.

Для крепления мозаики на внешние части мебели подойдет бесцветный клей на резиновой основе.

Мозаичное декорирование привнесет в интерьер больше элегантности и яркости. Такой дизайн уместен в любом помещении, при условии, что оформление шкафа соответствует общей концепции интерьерного стиля.

Состаривание (патинирование)

Шкафы, окрашенные сухой кистью, выглядят изящно и красиво. Техника искусственного состаривания сводится к выполнению таких действий:

Изначально нужно покрасить шкаф в цвет, который темнее изначального. Оттенок подбирается с учетом цветовой палитры комнаты. Затем следует натереть воском отдельные участки. Для этого подойдет обычная свечка. Следующим этапом шкаф следует покрасить в светлый оттенок. Неплохо смотрятся фасады с бежевой или кремовой расцветкой. Затем поверхность протирается наждачной бумагой для обнаружения потертостей.

Самый удобный способ придания шкафу антикварной фактуры – кракелюр. Мебель отделывается одноименным лаком. После просушивания на краске проявятся мелкие трещины.

Зеркальные двери

Чтобы сместить акцент на элементах с отражающими способностями, можно приклеить к старому шкафу зеркальные полотна. Это делается двумя путями:

С помощью жидких гвоздей после предварительного разбора фасада. С помощью навесных креплений.

На мебели с ровными дверцами зеркала крепятся во всю стену. На неровный фасад нужно приклеить фигурные элементы, мозаику или горизонтальные детали. Мебель с зеркалом сможет скрыть все дефекты шкафа и сделать комнату более просторной и светлой.

Витражная пленка

Устаревшую мебель легко украсить своими руками, не имея специального оборудования или навыков. Достаточно применить витражную пленку и наклеить ее на дверцу из стекла.

Подобный декор придаст старому изделию больше презентабельности, а помимо декоративных свойств еще и будет сохранять стекло от царапин и повреждений. Извлечь пленочный слой достаточно просто, а выглядит он весьма благородно, создавая имитацию настоящего витража.

Варианты реставрации дверей шкафа

Замена старой кромки на новую

Если на торцах присутствуют сколы, можно замаскировать их с помощью новой кромки с подходящим оттенком и размером. Поэтому следует измерить длину и ширину торца, а затем добавить несколько см для запаса.

Замена дверных петель

При необходимости следует заменить петли, чтобы мебель была не только красивой, но и удобной в эксплуатации.

Замена дверных фасадов на новые под заказ

Замена дверных фасадов – отличный способ вернуть «жизнь» устаревшей мебели, которая уже потеряла привлекательный вид и готовится к утилизации. Вы можете заказать изготовление новых фасадов под заказ, составив чертежи с указанием размеров.

Шкаф-купе из старого шифоньера – пошаговая инструкция

Можно сделать даже из старинного советского шкафа, который уже чуть ли не антиквариат — отличный, обновлённый, современный шкафчик. Для этого достаточно понимать, что мы не просто реставрируем, но и переделываем, так сказать — обновляем и приводим к современному виду наше изделие. А это целое хобби!

Цоколь из старых дверей

Если цоколь отсутствует, можно соорудить его из старых дверей. Это удобно и быстро.

Лучше всего старые двери изменть на детали цоколя, а на цоколь поставить сам корпус и встроить в нижнюю и верхнюю части направляющие, по которым будут открываться двери.

Закупаем фурнитуру и материал для дверей

Следующим этапом необходимо приобрести отсутствующую фурнитуру и материалы для изготовления дверей. Обычно используется ЛДСП или ДСП. Материал стоит недорого, но обладает достаточным запасом прочности.

Двери можно облагородить вставками матового стекла, его можно полировать для придания блеска.

Какую фурнитуру необходимо купить:

Верхнийй и нижний направляющий профиль Профиль для рамки самих дверей купе (боковые, верх и низ) Комплекты роликов, так же верхний и нижний (по одному комлпекту на дверь) Шестигранник по диаметру

Собираем двери купе

Чтобы переделать дверь в шкафу, нужно определить тип поломки и алгоритм последующих действий. Шкафы часто поставляются с зеркальными полотнами, которые фиксируются на наружной поверхности. Зеркало является крайне хрупким материалом, который может треснуть или разбиться.

Что бы получить преображение нашего изделия нам нужно собрать двери-купе, для этого:

По ранее заготовленным размерам нужно распилить ЛДСП для вставки в рамку из профиля купленного нами заранее.

Естественно, напилить (подготовить) сам профиль — сделать из него рамку.

Вставить ЛДСП или другой наполнитель в рамку профиля нашей створки.

Установить ролики — колёсики, в верх и них

Дверь готова!

Монтируем направляющие и ставим двери купе

Далее, что бы изменить наш старый предмет мебели на новый, нам нужно всё это дело установить. А именно, установить направляющие и поставить двери — купе

Направляющие монтируются заподлицо с ближним краем шкафа.

Меняем внутреннее наполнение под себя

Если вам не нравилось старое устройство шкафа, можно превратить в то, что называвается — под себя. Рекомендуется разделить мебель на функциональные зоны для хранения разноплановых вещей.

Заключение

Даже самый старый и изношенный шкаф может приобрести новый и ухоженный вид, если его реставрировать с душой и творческим подходом. И сегодня существует множество методов для восстановления мебели в домашних условиях.