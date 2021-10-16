Стильный шкаф купе — тренды и идеи в дизайне интерьера

Купейные шкафы являются достойной альтернативой для традиционных моделей и превосходят их по компактности, вместительности и функциональности. Кроме того, стильные шкафы-купе еще и украшают обстановку в комнате, подчеркивая изящность и оригинальность интерьера. И чтобы мебель действительно была презентабельной, необходимо правильно подойти к выбору ее дизайна.

Как должны выглядеть стильные шкафы-купе

Красивые шкафы-купе не только выполняют свои практические функции, но и становятся незаменимым элементом интерьерного дизайна. При подборе мебели для своего дома необходимо уделить особое внимание ее габаритам. Если они соответствуют доступному месту в помещении, необходимо оценить дизайн. Цветовая палитра, фактуры, узоры и сочетания материалов – базовые критерии выбора. Также следует ознакомиться с качеством и надежностью работы раздвижных механизмов, наличием дополнительных аксессуаров и элементов, таких как:

Лампы. Зеркала. Светодиодная подсветка полок.

Варианты шкафов-купе с зеркалом позволяют зрительно расширить пространство комнаты, а еще избавить домовладельцев от необходимости покупать большое зеркало.

Внутренняя планировка мебели бывает любой и не ограничивается какими-либо рамками. Ее можно адаптировать под разные задачи, требования и эстетические предпочтения.

Варианты простых шкафов-купе

Самые примитивные конструкции купейных шкафов представлены корпусными или встроенными изделиями с раздвижными створкам. Их внешнее оформление часто выглядит незатейливо, а стоимость соответствует бюджетному сегменту.

Если при поиске мебели основной акцент ставится на ее дешевизну, можно остановиться на сочетании классики с современным дизайном или оформить фасад ПВХ-пленкой. Грамотная игра цветов и узоров позволит придать системе хранения благородный и презентабельный вид.

В малогабаритных помещениях уместны зеркальные фасады, либо вариации с пескоструем или фотопечатью. Однако последние два типа более дорогие.

Варианты красивых шкафов-купе

Наличие раздвижных створок в купейном шкафу автоматически формирует дизайн изделия. А чтобы подчеркнуть его изящность и оригинальность, можно рассмотреть такие варианты оформления фасада:

МДФ. Зеркала. ДСП. Стекла. Бамбук и ротанг. Кожа.

Обилие материалов расширяет количество вариантов шкафов-купе, позволяя найти самый стильный дизайн для своего жилища.

Виды дизайна шкафов-купе

Шкафы-купе в интерьере могут играть роль основного или акцентирующего элемента. Но для этого важно правильно подобрать их дизайн и следовать определенным тенденциям.

Дизайн современного шкафа-купе

В современных интерьерных направлениях принято использовать матовые поверхности стекол и зеркал с ненавязчивым узором или рисунком. Особо стильно выглядят изделия с витражной росписью по стеклу, ионно-плазменным напылением или фьюзингом.

Ведущие изготовители мебельной продукции предлагают необычные шкафы-купе в следующих стилях:

Минимализм. Хай-тек. Модерн, лофт, арт. Японский традиционный. Прованс и т.д.

Современные шкафы-купе сочетают компактность, удобство применения и вместительность. В плане цветовой палитры они обладают нейтральными или светлыми оттенками, которые не перегружают интерьерную обстановку и делают ее максимально легкой и воздушной.

Шкаф-купе в современном стиле

Нередко шкафы-купе в современном стиле декорируются естественными фактурами, которые имитируют дорогие камни, древесину, кожу и прочие натуральные поверхности. Дизайнеры мебели для дома следуют двум основным принципам – сдержанность и лаконичность. Поэтому многие комплекты имеют блестящий белоснежный фасад с минимальными декоративными элементами.

Дизайнерский шкаф-купе

Если вы желаете привнести в обстановку своего дома больше вдохновляющих и ярких элементов, можно рассмотреть готовые дизайны встраиваемого-шкафа купе и идеи от ведущих специалистов. Независимо от просторности и размеров помещения, можно воссоздать по-настоящему стильный проект, который будет радовать вас каждый день.

В модерновых стилевых направлениях уместны черты минимализма с лаконичными линиями и ограниченным списком расцветок. Неплохим решением является сдержанный шкаф-купе в прямоугольной форме со стилизацией под древесину.

Также можно выбрать классический вариант шкафа с интересным узором на раздвижных створках. Подобная роспись смотрится стильно и органично, а также отлично сочетается с 2-цветным интерьером с контрастным и акцентирующим оттенком.

Необычные шкафы-купе

Нестандартные модели шкафов-купе имеют несколько отличительных особенностей:

Ассиметричные линии, которые сочетаются с прямолинейными элементами. Отсутствие шаблонных деталей. Качественная имитация натуральных поверхностей и естественных форм. Грамотный подбор контрастов оттенков. Комбинация искусственных и натуральных материалов. Декоративные акценты с использованием несвойственных для мебельной продукции материалов (картон, пластик, металл и т.д.).

Образцы стилей шкафов-купе

Дизайн встроенного шкафа-купе может быть выполнен в любом стиле. Существуют разные варианты отделки под любые предпочтения хозяев дома.

Модерн

Модерн – это приятное, теплое и легкое направление дизайна, которое наполняет окружающее пространство теплом и уютом. Этот стиль подойдет даже для самых привередливых заказчиков, ценящих нестандартные и смелые решения. В модерне преобладают декоративные элементы, подчеркивающие оригинальность и роскошь интерьера. Основной приоритет ставится на изящество линий и деталей. Модерн рассматривается в качестве плавного перехода между легкой классикой и смелым хай-теком.

Среди основных особенностей стиля:

Наличие блестящих и гладких фасадов. Лаконичные формы и четкие линии. Комбинация классической цветовой палитры со жгучими оттенками. Встроенная техника (нередко ее интегрируют в дизайн встроенного шкафа).

Классика

К группе классических стилей относятся такие направления:

Рококо. Отличается обилием сложного декора и роскошных элементом. Барокко. Характеризуется объемными деталями мягкой формы (волюты, лепнина, завитки и прочее). Модерн. Обладает простыми формами и фурнитурой. Часто отслеживает акценты минимализма. Ампир. Выглядит слегка «агрессивно» из-за тенденций императорского шика.

Прованс

В данном дизайне могут присутствовать следующие характерные особенности:

Растительные узоры и декор. Пастельные тона: бежевый, лавандовый, кремовый, терракотовый. Простые очертания и линии. Только натуральные материалы изготовления.

Прованс отлично подходит для тех людей, которые не готовы следовать современным тенденциям в дизайне, но при этом хотят получить стильную и практичную мебель с красивым внешним видом.

И хоть в стилистике прованса присутствуют слегка грубоватые очертания, она делает помещение более светлым и романтическим.

Скандинавский

В скандинавском стиле присутствуют лаконичные, сдержанные и простые линии. Для оформления фасада мебели не требуется большое количества декора.

В качестве материалов изготовления шкафов используются натуральные решения, как правило:

Натуральная древесина. Стекло.

Для сборки каркаса часто берутся элитные породы древесины, например, дуб, ольха, сосна, береза. Фурнитура и элементы декора делаются из металла.

Современный

Современная купейная мебель решает несколько важных задач. Она является частью гарнитура, либо представляет собой полноценную самостоятельную конструкцию, которая сливается с цветовыми решениями помещения или выполняет акцентирующие функции.

Идеи и разновидности шкафов-купе

В зависимости от конструктивного исполнения шкафы бывают нескольких типов:

Встроенные. Отдельно стоящие. Угловые. Скошенные. Радиусные и т.д.

Встроенные шкафы-купе

Такие изделия не имеют собственного пола, потолка и задней стенки. Они выполнены из боковых стен, перегородок, дверей и полок. Конструкцию нельзя сдвинуть с места или переставить, поскольку она является неотъемлемой частью интерьера.

Этот тип шкафов подойдет для желающих сэкономить на материалах, поскольку нет необходимости покупать потолок и заднюю стенку. Нередко встроенная мебель производится на заказ, но есть и готовые комплекты деталей, которые можно собрать своими руками.

Отдельные шкафы-купе

Представляют собой полноценную мебель, которая оснащена колесиками, движущимися по специальной рельсе. Такие шкафы имеют пол, потолок и заднюю стенку, легко переставляются или переносятся из комнаты в комнату. Отдельно стоящие изделия уместны в помещениях с высокими потолками, где нет смысла делать встроенный шкаф до потолка.

При этом мебель этого типа обладает четкими размерами и не подходит для всех помещений.

Угловые модели

В условиях малогабаритных помещений угловые шкафы часто являются единственным правильным решением. Внешне мебель выглядит небольшой, но при этом она вмещает большое количество вещей и имеет много пространства. Если не экономить на ящиках и полках, то внутрь такого шкафа можно поместить весь гардероб.

Угловая мебель подойдет для небольшой прихожей в квадратной форме, либо для спальни с прямоугольной конфигурацией.

Радиусные диагонально-угловые

Подобный тип шкафов-купе позволяет заполнить пустой угол. При этом в отличие от угловых моделей они занимают весь угол, практически срезая его. Мебель диагонально-угловой формы обладает особой вместительностью и выглядит практично.

Скошенные шкафы-купе

Скошенная мебель не пользуется особой популярностью из-за высокой вероятности отклонений в расчете градуса скоса. При этом она выглядит весьма необычно и идеально подходит для современного интерьера.

Основные принципы изготовления стильного шкафа-купе

Сборка стильных купейных шкафов осуществляется с учетом нескольких принципов.

Использование современных материалов

Для изготовления мебели используются экологически безопасные, предпочтительно натуральные материалы. Современные шкафы производятся из МДФ и ДСП, натуральной древесины и пластика. Для декорирования используют зеркальные поверхности и стекло, ротанг и бамбук, ламинированные древесно-стружечные плиты и даже натуральную кожу.

Применение необычного стильного дизайна

При декорировании фасадов дизайнеры используют максимально смелые и нестандартные решения, которые подчеркивают изящность и оригинальность мебели.

Сравнение с аналогами по стилю

В отличие от многих традиционных типов систем хранения, современные шкафы-купе достаточно компактны, практичны и вместительны. Они стильно смотрятся в интерьере и не загромождают пространство.

Идеи в интерьере – дизайн в зависимости от размещения в разных комнатах

В гостиной

Если шкаф находится в гостиной, то он играет роль ключевой части интерьера. Поэтому его дверцы можно украсить рифленым или матовым стеклом, витражными элементами или фотопечатью. В результате шкаф станет не просто системой хранения вещей, но и ярким элементом интерьерного стиля.

В спальной комнате

Обстановка спальной комнаты должна быть успокаивающей, гармоничной и нежной. При этом она может иметь пескоструйное оформление, отделку ротангом или бамбуком.

В прихожей

Если прихожая достаточно просторная, в ней без особых сложностей поместится полноценный шкаф-купе. В такой мебели должен присутствовать отсек для обуви и шапок.

Мебель для коридора можно декорировать стильной светодиодной подсветкой и светильниками.

В детской

Если у вашего ребенка есть детская комната, будет полезно поставить в ней вместительный шкаф с зазором на несколько лет. Расположение полок и ящиков не должно быть слишком высоким. Кроме одежды в такой мебели можно держать книжки, игрушки и прочие принадлежности.

Поскольку все предметы будут находиться в одном шкафу, в комнате всегда будет просторно и чисто.

Дизайн шкафов-купе: фото интересных вариантов

Встроенный шкаф-купе

Зеркало и витражное стекло

Пескоструйный рисунок

Фотофасады

Кожа бамбук и ротанг

Комбинированные фасады

Шкафы-купе Икея

Идеи в интерьере

Найти идеальный вариант дизайна шкафа достаточно сложно, но вполне реально. Для этого нужно продумать каждую деталь интерьера, ознакомиться с общими правилами подбора и рекомендациями специалистов.