Стильный шкаф купе — тренды и идеи в дизайне интерьера
Содержание
- Как должны выглядеть стильные шкафы-купе
- Виды дизайна шкафов-купе
- Образцы стилей шкафов-купе
- Идеи и разновидности шкафов-купе
- Основные принципы изготовления стильного шкафа-купе
- Идеи в интерьере – дизайн в зависимости от размещения в разных комнатах
- Дизайн шкафов-купе: фото интересных вариантов
- Идеи в интерьере
Купейные шкафы являются достойной альтернативой для традиционных моделей и превосходят их по компактности, вместительности и функциональности. Кроме того, стильные шкафы-купе еще и украшают обстановку в комнате, подчеркивая изящность и оригинальность интерьера. И чтобы мебель действительно была презентабельной, необходимо правильно подойти к выбору ее дизайна.
Как должны выглядеть стильные шкафы-купе
Красивые шкафы-купе не только выполняют свои практические функции, но и становятся незаменимым элементом интерьерного дизайна. При подборе мебели для своего дома необходимо уделить особое внимание ее габаритам. Если они соответствуют доступному месту в помещении, необходимо оценить дизайн. Цветовая палитра, фактуры, узоры и сочетания материалов – базовые критерии выбора. Также следует ознакомиться с качеством и надежностью работы раздвижных механизмов, наличием дополнительных аксессуаров и элементов, таких как:
- Лампы.
- Зеркала.
- Светодиодная подсветка полок.
Варианты шкафов-купе с зеркалом позволяют зрительно расширить пространство комнаты, а еще избавить домовладельцев от необходимости покупать большое зеркало.
Внутренняя планировка мебели бывает любой и не ограничивается какими-либо рамками. Ее можно адаптировать под разные задачи, требования и эстетические предпочтения.
Варианты простых шкафов-купе
Самые примитивные конструкции купейных шкафов представлены корпусными или встроенными изделиями с раздвижными створкам. Их внешнее оформление часто выглядит незатейливо, а стоимость соответствует бюджетному сегменту.
Если при поиске мебели основной акцент ставится на ее дешевизну, можно остановиться на сочетании классики с современным дизайном или оформить фасад ПВХ-пленкой. Грамотная игра цветов и узоров позволит придать системе хранения благородный и презентабельный вид.
В малогабаритных помещениях уместны зеркальные фасады, либо вариации с пескоструем или фотопечатью. Однако последние два типа более дорогие.
Варианты красивых шкафов-купе
Наличие раздвижных створок в купейном шкафу автоматически формирует дизайн изделия. А чтобы подчеркнуть его изящность и оригинальность, можно рассмотреть такие варианты оформления фасада:
- МДФ.
- Зеркала.
- ДСП.
- Стекла.
- Бамбук и ротанг.
- Кожа.
Обилие материалов расширяет количество вариантов шкафов-купе, позволяя найти самый стильный дизайн для своего жилища.
Виды дизайна шкафов-купе
Шкафы-купе в интерьере могут играть роль основного или акцентирующего элемента. Но для этого важно правильно подобрать их дизайн и следовать определенным тенденциям.
Дизайн современного шкафа-купе
В современных интерьерных направлениях принято использовать матовые поверхности стекол и зеркал с ненавязчивым узором или рисунком. Особо стильно выглядят изделия с витражной росписью по стеклу, ионно-плазменным напылением или фьюзингом.
Ведущие изготовители мебельной продукции предлагают необычные шкафы-купе в следующих стилях:
- Минимализм.
- Хай-тек.
- Модерн, лофт, арт.
- Японский традиционный.
- Прованс и т.д.
Современные шкафы-купе сочетают компактность, удобство применения и вместительность. В плане цветовой палитры они обладают нейтральными или светлыми оттенками, которые не перегружают интерьерную обстановку и делают ее максимально легкой и воздушной.
Шкаф-купе в современном стиле
Нередко шкафы-купе в современном стиле декорируются естественными фактурами, которые имитируют дорогие камни, древесину, кожу и прочие натуральные поверхности. Дизайнеры мебели для дома следуют двум основным принципам – сдержанность и лаконичность. Поэтому многие комплекты имеют блестящий белоснежный фасад с минимальными декоративными элементами.
Дизайнерский шкаф-купе
Если вы желаете привнести в обстановку своего дома больше вдохновляющих и ярких элементов, можно рассмотреть готовые дизайны встраиваемого-шкафа купе и идеи от ведущих специалистов. Независимо от просторности и размеров помещения, можно воссоздать по-настоящему стильный проект, который будет радовать вас каждый день.
В модерновых стилевых направлениях уместны черты минимализма с лаконичными линиями и ограниченным списком расцветок. Неплохим решением является сдержанный шкаф-купе в прямоугольной форме со стилизацией под древесину.
Также можно выбрать классический вариант шкафа с интересным узором на раздвижных створках. Подобная роспись смотрится стильно и органично, а также отлично сочетается с 2-цветным интерьером с контрастным и акцентирующим оттенком.
Необычные шкафы-купе
Нестандартные модели шкафов-купе имеют несколько отличительных особенностей:
- Ассиметричные линии, которые сочетаются с прямолинейными элементами.
- Отсутствие шаблонных деталей.
- Качественная имитация натуральных поверхностей и естественных форм.
- Грамотный подбор контрастов оттенков.
- Комбинация искусственных и натуральных материалов.
- Декоративные акценты с использованием несвойственных для мебельной продукции материалов (картон, пластик, металл и т.д.).
Образцы стилей шкафов-купе
Дизайн встроенного шкафа-купе может быть выполнен в любом стиле. Существуют разные варианты отделки под любые предпочтения хозяев дома.
Модерн
Модерн – это приятное, теплое и легкое направление дизайна, которое наполняет окружающее пространство теплом и уютом. Этот стиль подойдет даже для самых привередливых заказчиков, ценящих нестандартные и смелые решения. В модерне преобладают декоративные элементы, подчеркивающие оригинальность и роскошь интерьера. Основной приоритет ставится на изящество линий и деталей. Модерн рассматривается в качестве плавного перехода между легкой классикой и смелым хай-теком.
Среди основных особенностей стиля:
- Наличие блестящих и гладких фасадов.
- Лаконичные формы и четкие линии.
- Комбинация классической цветовой палитры со жгучими оттенками.
- Встроенная техника (нередко ее интегрируют в дизайн встроенного шкафа).
Классика
К группе классических стилей относятся такие направления:
- Рококо. Отличается обилием сложного декора и роскошных элементом.
- Барокко. Характеризуется объемными деталями мягкой формы (волюты, лепнина, завитки и прочее).
- Модерн. Обладает простыми формами и фурнитурой. Часто отслеживает акценты минимализма.
- Ампир. Выглядит слегка «агрессивно» из-за тенденций императорского шика.
Прованс
В данном дизайне могут присутствовать следующие характерные особенности:
- Растительные узоры и декор.
- Пастельные тона: бежевый, лавандовый, кремовый, терракотовый.
- Простые очертания и линии.
- Только натуральные материалы изготовления.
Прованс отлично подходит для тех людей, которые не готовы следовать современным тенденциям в дизайне, но при этом хотят получить стильную и практичную мебель с красивым внешним видом.
И хоть в стилистике прованса присутствуют слегка грубоватые очертания, она делает помещение более светлым и романтическим.
Скандинавский
В скандинавском стиле присутствуют лаконичные, сдержанные и простые линии. Для оформления фасада мебели не требуется большое количества декора.
В качестве материалов изготовления шкафов используются натуральные решения, как правило:
- Натуральная древесина.
- Стекло.
Для сборки каркаса часто берутся элитные породы древесины, например, дуб, ольха, сосна, береза. Фурнитура и элементы декора делаются из металла.
Современный
Современная купейная мебель решает несколько важных задач. Она является частью гарнитура, либо представляет собой полноценную самостоятельную конструкцию, которая сливается с цветовыми решениями помещения или выполняет акцентирующие функции.
Идеи и разновидности шкафов-купе
В зависимости от конструктивного исполнения шкафы бывают нескольких типов:
- Встроенные.
- Отдельно стоящие.
- Угловые.
- Скошенные.
- Радиусные и т.д.
Встроенные шкафы-купе
Такие изделия не имеют собственного пола, потолка и задней стенки. Они выполнены из боковых стен, перегородок, дверей и полок. Конструкцию нельзя сдвинуть с места или переставить, поскольку она является неотъемлемой частью интерьера.
Этот тип шкафов подойдет для желающих сэкономить на материалах, поскольку нет необходимости покупать потолок и заднюю стенку. Нередко встроенная мебель производится на заказ, но есть и готовые комплекты деталей, которые можно собрать своими руками.
Отдельные шкафы-купе
Представляют собой полноценную мебель, которая оснащена колесиками, движущимися по специальной рельсе. Такие шкафы имеют пол, потолок и заднюю стенку, легко переставляются или переносятся из комнаты в комнату. Отдельно стоящие изделия уместны в помещениях с высокими потолками, где нет смысла делать встроенный шкаф до потолка.
При этом мебель этого типа обладает четкими размерами и не подходит для всех помещений.
Угловые модели
В условиях малогабаритных помещений угловые шкафы часто являются единственным правильным решением. Внешне мебель выглядит небольшой, но при этом она вмещает большое количество вещей и имеет много пространства. Если не экономить на ящиках и полках, то внутрь такого шкафа можно поместить весь гардероб.
Угловая мебель подойдет для небольшой прихожей в квадратной форме, либо для спальни с прямоугольной конфигурацией.
Радиусные диагонально-угловые
Подобный тип шкафов-купе позволяет заполнить пустой угол. При этом в отличие от угловых моделей они занимают весь угол, практически срезая его. Мебель диагонально-угловой формы обладает особой вместительностью и выглядит практично.
Скошенные шкафы-купе
Скошенная мебель не пользуется особой популярностью из-за высокой вероятности отклонений в расчете градуса скоса. При этом она выглядит весьма необычно и идеально подходит для современного интерьера.
Основные принципы изготовления стильного шкафа-купе
Сборка стильных купейных шкафов осуществляется с учетом нескольких принципов.
Использование современных материалов
Для изготовления мебели используются экологически безопасные, предпочтительно натуральные материалы. Современные шкафы производятся из МДФ и ДСП, натуральной древесины и пластика. Для декорирования используют зеркальные поверхности и стекло, ротанг и бамбук, ламинированные древесно-стружечные плиты и даже натуральную кожу.
Применение необычного стильного дизайна
При декорировании фасадов дизайнеры используют максимально смелые и нестандартные решения, которые подчеркивают изящность и оригинальность мебели.
Сравнение с аналогами по стилю
В отличие от многих традиционных типов систем хранения, современные шкафы-купе достаточно компактны, практичны и вместительны. Они стильно смотрятся в интерьере и не загромождают пространство.
Идеи в интерьере – дизайн в зависимости от размещения в разных комнатах
В гостиной
Если шкаф находится в гостиной, то он играет роль ключевой части интерьера. Поэтому его дверцы можно украсить рифленым или матовым стеклом, витражными элементами или фотопечатью. В результате шкаф станет не просто системой хранения вещей, но и ярким элементом интерьерного стиля.
В спальной комнате
Обстановка спальной комнаты должна быть успокаивающей, гармоничной и нежной. При этом она может иметь пескоструйное оформление, отделку ротангом или бамбуком.
В прихожей
Если прихожая достаточно просторная, в ней без особых сложностей поместится полноценный шкаф-купе. В такой мебели должен присутствовать отсек для обуви и шапок.
Мебель для коридора можно декорировать стильной светодиодной подсветкой и светильниками.
В детской
Если у вашего ребенка есть детская комната, будет полезно поставить в ней вместительный шкаф с зазором на несколько лет. Расположение полок и ящиков не должно быть слишком высоким. Кроме одежды в такой мебели можно держать книжки, игрушки и прочие принадлежности.
Поскольку все предметы будут находиться в одном шкафу, в комнате всегда будет просторно и чисто.
Дизайн шкафов-купе: фото интересных вариантов
Встроенный шкаф-купе
Зеркало и витражное стекло
Пескоструйный рисунок
Фотофасады
Кожа бамбук и ротанг
Комбинированные фасады
Шкафы-купе Икея
Идеи в интерьере
Найти идеальный вариант дизайна шкафа достаточно сложно, но вполне реально. Для этого нужно продумать каждую деталь интерьера, ознакомиться с общими правилами подбора и рекомендациями специалистов.