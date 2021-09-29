Угловой шкаф на балкон: особенности и преимущества, виды, материалы, дизайн

Угловой шкаф на балкон позволяет рационально задействовать каждый свободный сантиметр площади, можно приобрести данное готовое изделие, или сделать самому.

В условиях стесненного пространства хранить редко используемые вещи бывает очень сложно. Поэтому многие люди превращают балкон в настоящую свалку, захламляя его всеми возможными предметами. Подобная конструкция выделяется практичностью и функциональностью, а также не занимает много места в помещении.

Угловой шкаф на балкон – варианты исполнения

Шкаф в форме угла на балконе выглядит стильно и практично. Он представляет собой специальную мебель, которая производится на заказ по индивидуальному проекту. После подготовки эскиза можно отправиться к специалистам для обсуждения рабочих нюансов, либо приступить к сборке своими руками. Во втором случае можно получить бесценный опыт и приятные впечатления от процесса.

Встроенные угловые шкафы-купе на балконе

Во встроенной конфигурации модели полки и стойки располагаются на несущих стенах дома и балкона (лоджии). Подобную систему хранения можно интегрировать в любой свободный угол балкона и сэкономить полезное пространство.

Шкафы угловые распашного типа из ЛДСП

Конструкции с распашными дверями стоят недорого и при этом достаточно простые в самостоятельной сборке. Их можно выполнить на всю высоту помещения, либо разделить на несколько функциональных секций с отдельными дверями. При открытии распашных дверей можно получить доступ ко всем вещам внутри шкафа. Однако они выходят за пределы мебели и требуют больше места, чем раздвижные аналоги.

Преимущества расположения такой мебели на балконе

Есть несколько особенностей, которые делают идею установки углового шкафа на лоджии или балконе очень интересной и эффективной:

Если выбрана встроенная модификация шкафа, то за счет отсутствия отдельных элементов (роль стенок, потолка и пола играют элементы пристройки), она занимает немного места и стоит дешево. При обустройстве системы во всю высоту балкона можно максимально эффективно использовать каждый свободный сантиметр площади и получить полезный объем для полок и ниш. Если шкаф изготавливается не во всю высоту, его верхняя часть может использоваться в качестве столешницы для чаепития, зоны отдыха, либо рабочего стола. Кроме того, сверху можно установить миниатюрные полочки, либо дополнительный модуль с полками – подвесной. Угловая мебель эффективно маскирует все дефекты планировки, отделки и ремонта. Использование шкафа буквой «Г» позволяет убрать ощущение захламленности и бесхозности на лоджии. Дизайн-проект будущего изделия можно спроектировать исходя из своих предпочтений и стилистики интерьера. В результате собранная мебель будет подчеркивать изящность общей обстановки жилища и станет ярким акцентом.

Виды угловых шкафов для балкона и лоджии

Есть несколько типов угловых шкафов, которые пользуются особым спросом из всего разнообразия моделей.

Стандартные модели

Изготовлены от напольного покрытия до потолка. Они помогут в организации системы для хранения вещей. Конструкция идеально вписывается в любой балкон и позволяет разграничить его на функциональные зоны. Внутри изделия можно расположить отсеки, ниши и секции для размещения полезных вещей. Теперь вы не будете переживать, что они бесхозяйственно разбросаны по всему балкону и получите дополнительное место для прочих элементов интерьера. В отдельных вариантах мебели есть штанги для развешивания верхней одежды.

Напольные варианты

Напольные изделия в интерьере балкона могут использоваться для хранения продуктов. Есть типовые магазинные модели, а также интересные идеи для самостоятельной сборки. Во втором случае вы получите эксклюзивный вариант, который будет радовать вас и окружающих аутентичным дизайном.

Обязательное требование к самодельной мебели – наличие утепления. В противном случае в холодный период года продукты могут испортиться.

Среди преимуществ подобной системы хранения выделяют функциональность и компактность. Внутри напольного шкафа можно хранить не только продукты, но и другие вещи, инструменты.

Встроенные

Подобные изделия эффективно заполняют пустую нишу в балконном пространстве и экономят свободное место. При этом они часто имеют двери, которые влияют на удобство эксплуатации. Поклонники классического стиля могут выбрать модель с распашными дверцами, но она требует больше места, чем купейный вариант с раздвижными створками.

Материалы изготовления

При выборе шкафа следует учитывать качество и особенности материалов, из которых он изготовлен. Конструкция должна радовать вас не только своим внешним видом, но и надежностью, практичностью и долговечностью.

Плиты ДСП

Большинство моделей шкафов изготовлено из ДСП-плит. Материал имеет следующие положительные качества:

Долговечность. Срок службы мебели из такого сырья достигает 15 и больше лет. Запас прочности. Наличие ламинированного покрытия повышает устойчивость материала к механическим воздействиям и негативным нагрузкам. Устойчивость к высокой влажности и ультрафиолетовому излучению. Приятная стоимость.

Натуральная древесина

Это сырье считается самым элитным и качественным из всех доступных вариантов. Среди преимуществ мебели из дерева:

Благородный внешний вид. Подобные конструкции смотрятся достойно и богато. Отсутствие вреда для здоровья и окружающей среды. Это один из ключевых параметров, по которым люди выбирают мебель. Долговечность. Изделие прослужит вам долгие годы.

Но мебель из древесины стоит дорого, а изготовить ее своими руками достаточно сложно.

Металлопластик

Угловые шкафы часто проектируются из металлопластика. Они выделяются устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолету и температурным скачкам. Алюминиевая основа достаточно прочная и может выдерживать нагрузки в 40 кг.

Вагонка

Вагонка является практичным и надежным материалом, который не подвергается гниению и прочим повреждениям (при правильной обработке). Модели из вагонки выглядят оригинально и презентабельно. В качестве исходного сырья для производства материала используется ель или сосна.

Требования к мебели на балкон

Мебель на балкон должна быть влагостойкой, не бояться температурных скачков, весить немного и легко чиститься.

Наполнение

Перед покупкой мебели для балкона следует заранее продумать, как ее наполнить. Если лоджия имеет утепленные стены, шкаф вполне можно использовать для хранения книг или верхней одежды. Также его легко приспособить к размещению инструментов или консервации.

Для членов активной семьи такой шифоньер станет полезным местом для размещения велосипеда, спортивных принадлежностей и аксессуаров.

Разнообразие, дизайн

При подборе системы хранения следует подумать об интерьерном стиле, в который она будет вписана. Фактура грубоватости и металлических поверхностей особо стильно смотрится в лофт-стиле. Для более лаконичных современных направлений подойдут изделия со стеклянными фасадами. В домашнем провансе уместны предметы мебели с изяществом фактур, орнаментов и узоров.

Правила размещения

Можно установить шкаф возле окна, если угол, где окно соприкасается со стеной, не занят, либо непосредственно в углу, чтобы рационально расходовать свободную площадь.

Заключение

Угловой шкафчик можно купить в мебельном магазине, либо соорудить своими руками. Во втором случае вы получите полезные навыки и опыт, а также сможете спроектировать что-то уникальное, а не купить типовую модель.