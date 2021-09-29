Угловой шкаф — наполнение. Заполнение углов, внутреннее заполнение, обязательные компоненты

Угловой шкаф с наполнением его внутреннего пространства будет зависеть от ряда факторов (размеры, где он стоит, и т.д.). Шкафы пользуются большим спросом из-за презентабельного дизайна, практичности и экономного расходования свободного места в комнате. Подобную мебель можно установить в прихожей, спальне, детской комнате, гостиной и других частях помещения. Далее о внутреннем устройстве углового шкафа, наполнении и идеях по организации системы хранения.

Наполнение угловых шкафов

С учетом особенностей модели, в шкафу могут присутствовать такие детали:

Полки (выдвижные, решетчатые, обычные). Корзины и ящики. Вешалки. Стойки. Пантограф. Выдвижные штанги.

Перечисленные элементы можно извлечь, либо доставить (при отсутствии). Если наполнение углового шкафа создается по индивидуальному проекту, нужно предварительно продумать размещение основных элементов и их количество. От рациональной разработки деталей зависит удобство эксплуатации системы хранения.

Какое наполнение может быть у угловых шкафов-купе

Как и в остальных шкафах, в угловых моделях присутствуют полки, корзины, ящики и отделы для вешалок. Также внутри мебели расположено несколько неудобных мест, которые все-равно нужно задействовать. В одних шкафах их больше (диагональные), в других – меньше (Г-образные). Если правильно продумать размещение основных деталей, то эти неудобные места будут грамотно использованы.

Варианты внутреннего наполнения

Идеи по наполнению угловых шкафов достаточно обширны. Они подбираются под конфигурацию мебели, планировку помещения и личные предпочтения членов семьи.

Если речь идет о мебели в форме трапеции, то организовать внутреннее пространство будет намного сложнее, чем в других случаях. В такой конструкции уместны миниатюрные полочки для мелких вещей. Также можно установить длинные предметы возле высоких боковин, а именно:

Лыжные палки. Зонты. Вешалку для ремней, галстуков и шарфов и т.д.

Наполнить угловой шкаф можно с помощью корзин, ящиков, перекладин и полок. Они позволяют грамотно организовать вещи и поддерживать порядок в системе хранения.

Угловые шкафы внутри – расположение элементов

Полки

На верхних полках находятся вещи сезонного применения, которые не используются ежедневно. В их числе – дорожные сумки, головные уборы и обувь.

Обувные полки в нижней части системы хранения бывают выдвижными и наклонными. Во многих моделях предусмотрены колодки под обувь для надежного сохранения формы. Подобные конструкции устанавливаются в нижних отсеках.

Ящики

Полезным элементом внутри шкафа являются выдвижные ящики. Они бывают сетчатыми и пластмассовыми. Подобная мебель отличается компактностью и функциональностью: внутри можно хранить мелкие вещи, которые не нужно гладить.

В угловых шкафах принято размещать не меньше 3-4 выдвижных ящиков.

Вешалки

Вешалки для брючных костюмов и джинсов являются практичным и функциональным приспособлением, которые позволяют хранить вещи в опрятном состоянии.

Корзины

Корзины принято устанавливать в среднем ярусе углового шкафа. В них можно хранить самые востребованные и часто используемые вещи, такие как повседневная одежда.

Обувницы

В большинстве случаев обувницы являют собой открытую полку с небольшим наклоном, которая имеет металлические перекрытия для крепления держателей обуви. Подобная структура обеспечивает качественную вентиляцию для предметов обуви и позволяет держать их на виду.

Обычно обувницы размещают в нижних секциях шкафа для эффективного задействования свободного места.

Брючницы

Этот небольшой аксессуар подойдет не только для мужчин, но и для деловых женщин, которые любят носить брючные костюмы. Естественно, можно найти продольный органайзер для размещения брюк, фиксирующиеся к стене, но выдвижные брючницы для углового шкафа являются более оправданным решением. Кроме того, они оснащены индивидуальными держателями для каждой пары, что предотвратит случайное соскальзывание брюк.

С помощью подобного аксессуара можно сократить частоту использования утюга, т.к. брюки будут всегда в опрятном состоянии.

Антресоли или пантографы

На антресолях можно размещать не самые востребованные предметы, например, сезонную одежду и обувь, спортивный инвентарь, игрушки, коробки и другие вещи. Также на таких органайзерах будет удобно держать одеяла и подушки.

Наличие штанг-пантографов упростит доступ к вещам, даже если они находятся на большой высоте.

Если угловой шкаф – гардеробная

В небольших помещениях, где каждый сантиметр свободной площади на вес золота, обустройство гардеробной на основе углового шкафа станет весьма интересным решением. Система хранения может обладать любыми размерами и формой, при этом она будет иметь достаточно места для размещения часто- и редкоиспользуемых вещей, обуви, верхней одежды и аксессуаров.

Дополнительным преимуществом угловой гардеробной является возможность плотного размещения других предметов мебели поблизости, поскольку двери двигаются по направляющим и нет необходимости предусматривать дополнительное место для них. В большинстве случаев такие механизмы располагаются между смежными стенами. Они упрощают маскировку коммуникаций, ниш и выступов.

Угловая гардеробная – это всегда много места

Современные шкафы с угловой конфигурацией выглядят стильно, удобны в эксплуатации и практичны. Они экономят место в помещении, а также идеально вписываются в интерьер гостиной, спальни, прихожей или детской комнаты. Если мебель используется в качестве отдельной гардеробной, то ни один сантиметр не будет потрачен впустую, что немаловажно для владельцев малогабаритных сооружений.

И чтобы достоинства подобной конструкции были оценены в лучшем виде, следует заранее продумать, какие элементы будут находиться внутри шкафа и какую роль они будут играть.

Полки и коридор внутри гардеробной

Чтобы соорудить небольшую гардеробную, можно воспользоваться стеллажами и открытыми полками. Они удобны в применении и практичны, а также подходят для широкого спектра задач. В небольшой гардеробной можно рационально задействовать свободное пространство, не занимая много места.

В корпусных гардеробных находятся корпусные модули, соединенные друг с другом стяжками. Также можно применить отдельные секции, либо модули. Полки характеризуются особой вместительностью, т.к. одежда внутри них не вываливается по бокам. Однако в такой системе каждая полка является несущей, поэтому ее нельзя перепланировать.

Для хранения одежды внутри гардеробной можно предусмотреть сетчатые системы, состоящие из вешалок, полок, крючков и штанг. Также можно переделать расположение полок, исходя из своих личных предпочтений. Это крайне полезно при желании менять расположение сезонной одежды.

Каркасные угловые системы тоже имеют металлические планки, выполняющие функции несущих элементов. Внутри такой гардеробной можно размещать выдвижные контейнеры, деревянные элементы, пантографы, вешалки и прочие вспомогательные аксессуары.

Если система хранения открытая – подобная идея будет достаточно эффективной.

Заключение

Внутреннее устройство углового шкафа определяет его функциональность и удобство в применении. Поэтому следует ответственно относиться к планировке наполнения и учитывать общие рекомендации по обустройству системы хранения.