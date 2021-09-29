Угловой шкаф размеры: как правильно замерить шкаф-купе углом

Угловой шкаф, размеры которого совместимы с разной планировкой интерьера, является отличным решением для помещений с ограниченным пространством. С помощью такой конструкции можно организовать функциональную систему хранения и заполнить пустой угол в комнате. Купейные модели характеризуются функциональностью и вместимостью, а еще выглядят стильно и практично. Далее о том, как должен выглядеть угловой шкаф-купе, его размеры и внутреннее наполнение.

Виды угловых шкафов и их размеры

Существуют разные модели угловых шкафов, которые подбираются под планировку и параметры комнаты. Есть общая классификация такой мебели, с учетом устройства и способа размещения.

Встроенные. Корпусные (отдельно стоящие).

Встроенные конструкции обладают разным внутренним наполнением. Оно проектируется с учетом потребностей владельцев и ограничивается площадью комнаты.

Также мебель различается формой:

Треугольные системы хранения. Напоминают треугольник и отличаются большой вместимостью. За счет несложной сборки конструкция стоит недорого. Однако треугольный шкаф-купе занимает значительную площадь, поэтому не совсем уместен в малогабаритных квартирах. Трапециевидные. Трапециевидный шкаф легко комбинируется с другими предметами интерьера. Прямоугольные. Пользуются спросом из-за увеличенного запаса свободного места и практичности. Дизайн угловых шкафов для одежды с таким исполнением максимально простой и лаконичный. Радиусные. Обладают округлой конфигурацией и нестандартным дизайном, который подходит для различных стилей интерьера, включая ампир, арт-деко и другие. Однако изготовить радиусный шкаф непросто, из-за чего он стоит дороже остальных типов. Г-образные. По внешнему виду напоминают букву Г. Преимуществом конструкции является грамотное использование свободных углов. Однако такой шкаф выглядит слишком просто.

Размеры углового шкафа для одежды

Наименее сложно рассчитать высоту системы хранения для одежды. В большинстве случаев угловые купе занимают все пространство от напольного покрытия до потолка, либо имеют зазор на 2 см от последнего. Нестандартные габариты требуют более тщательного расчета. Это касается как магазинных моделей, так и шкафов, собранных по индивидуальному проекту.

Шкаф-купе в угол

При внушительных габаритах шкаф-купе в угол достаточно компактный. Он использует только один угол и не загромождает пространство, поэтому отлично выполняет свою основную задачу.

На рынке доступны модели с любым размером, независимо от габаритов помещения. Так, можно найти шкафы для просторной гостиной, а также для небольшого коридора.

Все виды угловых шкафов-купе устроены таким образом, что они не занимают много места и при этом могут хранить много вещей. Это по-особому важно при размещении мебели в спальне, детской комнате или гостиной.

Кроме того, подобная система хранения визуально смягчает длинную конфигурацию интерьера и придает ему более приятные очертания.

Небольшие угловые шкафы

Размер углового шкафа подбирается под параметры помещения. Если нужно приобрести шифоньер для квартиры-студии, хрущевки или другого малогабаритного жилища, можно обратить внимание на миниатюрные варианты, разработанные специально для стесненного пространства.

Г-образный шкаф-купе

Г-образные модификации купейных шкафов заполняют угол и обе, прилегающие к нему стены. Такая конструкция не слишком массивная и рационально расходует свободное место в комнате. Она незаменима при небольшой длине стен, примыкающих к углу.

Внутренний угловой шкаф-купе

Встроенная модель представляет собой стационарную систему хранения, которая экономично расходует свободную площадь помещения. Однако ее нельзя переставить из одного места в другое, а при монтаже есть строгие требования касательно ровности поверхности. Если пол неровный, шкаф будет перекошен и его створки не смогут нормально открываться.

Шкаф-купе углом наружу

Шкафы-купе с выступающим наружу углом называются «пятистенками». Подобная разновидность считается наиболее массивной, но вмещает большое количество личных вещей.

Угловые шкафы по форме

Существующие разновидности угловых шкафов разделены на несколько групп в зависимости от формы.

Треугольный шкаф

Треугольная система хранения может обладать разной глубиной, поэтому она подойдет как для просторной, так и для малогабаритной комнаты. При грамотной проектировке внутреннего пространства в шкафу может поместиться много вещей. Однако мебель в виде треугольника формирует неправильную геометрию комнаты, поэтому ее не следует размещать напротив входа в помещение. Лучше выбрать угол по левую или правую сторону от дверного проема.

Диагональный

Диагональные конструкции, в отличие от треугольных, наоборот, выполняют выравнивание геометрии интерьера. Они подходят только для комнат с неровными углами. В большинстве случаев диагональные шкафы встроенные и используются для маскировки явных дефектов планировки.

Трапециевидный шкаф

Шкаф в форме трапеции не является самостоятельным предметом интерьера. В большинстве случаев его используют в качестве одного из элементов комплексной системы хранения. Возле шкафа часто находится комод, шифоньер с открытой или закрытой секцией, этажерка и прочие аксессуары.

Радиусный

В эту группу входят изделия с любой формой, например, L-образной, треугольной, трапециевидной и диагональной. Система обладает изогнутыми фасадами – выпуклыми, вогнутыми, комбинированными, волнообразными. Одна дверь часто напоминает полукруг, а две оставшиеся создают эффект волны.

Футуристический облик радиусной мебели позволяет использовать ее в помещениях с современным дизайном. В традиционных интерьерных стилях уместны L-образные варианты с лаконичным дизайном и одинаковой длиной каждой стороны.

Особенности угловых конструкций

В последнее время угловые шкафы получили особое распространение, что объясняется их эффективностью и функциональностью. Подобная конфигурация мебели позволяет решить проблему обустройства системы хранения без излишнего расходования свободной площади. Угловые конструкции универсальны и сочетаются с любым типом помещений. Их можно использовать в гостиных, коридорах, спальнях, детских комнатах.

Помимо универсальности, угловые изделия обладают и прочими положительными качествами:

Сокращают расходы полезной площади и превосходят другие варианты мебели по эргономичности. Выглядят аккуратно и компактно, но при этом не уступают по вместительности более крупным моделям. Способны сглаживать ломанные линии в комнатах с непродуманной планировкой.

Угловые шифоньеры

Угловые шифоньеры являются практичной и функциональной мебелью, с помощью которой можно рационально задействовать каждый сантиметр свободной площади в помещении. Как утверждают специалисты, подобные конструкции на 1/3 вместительнее других систем хранения при одинаковой занимаемой площади. А обилие модификаций позволяет адаптировать шкаф под комнаты любой формы и размера.

Узкий встроенный шкаф

Узкие модели интегрированных в стену шкафов позволяют сэкономить свободное место в помещении. Они оснащены фасадными раздвижными панелями, но бывают и с боковыми деталями. Такие изделия легко поставить у стены, либо интегрировать в нишу (если она присутствует). Встроенная мебель стоит недорого, поскольку состоит из небольшого количества элементов.

Каркас углового шкафа

Для сборки каркаса углового шкафа используются разные материалы. Но основной акцент ставится на практичность и низкую стоимость готового комплекта.

Натуральная древесина не популярна из-за высокой цены и трудозатрат. Чтобы соорудить щиты достаточного размера из цельного массива потребуется потратить много усилий и средств. Кроме того, материал нуждается в специальной подготовке и обработке.

Более популярны изделия из МДФ или ДСП. Под древесно-стружечной плитой подразумевается материал на основе прессованной стружки, произведенной посредством горячего прессования. Роль связующих добавок играют фенолформальдегидные смолы. Поэтому перед покупкой материала следует ознакомиться, к какому классу он относится. Маркировка Е0 или Е1 свидетельствует о невысокой концентрации формальдегида в плитах.

ДСП-плиты выпускаются в разной толщине, но это не влияет на функциональность мебели. Среди преимуществ материала:

Практичность. Долговечность. Устойчивость к повышенной влажности и механическим воздействиям.

Отличия размеров ящиков

Использование ящиков является интересным решением при обустройстве угловой системы хранения. Это нестандартное, но эргономичное их применение. Есть несколько положительных качеств у подобной идеи:

Ящик в угловой шкаф выглядит стильно и становится дополнительным местом для хранения вещей. Выдвигающиеся контейнеры максимально эффективно задействуют свободную площадь труднодоступного угла. У вас есть возможность моделировать внутреннее наполнение мебели, исходя из своих предпочтений – в ящике можно расположить перегородки для разделения разных вещей.

Однако подобные аксессуары стоят дорого. Их размеры подбираются с учетом индивидуальных предпочтений и параметров помещения. Типовые модели от производителей имеют глубину в 650 мм и ширину от 900 до 1200 мм. Они без особых сложностей выдерживают нагрузку в 40 кг.

Дизайн и варианты исполнения угловых шкафов

При подборе модели шкафа необходимо учитывать такие критерии:

Планировку и размеры помещения, а также количество свободного места для монтажа мебели. Стилистику интерьера. Цветовую палитру помещения. Материал исполнения меблировки, в числе которой кровать. Количество предметов гардероба, которые будут храниться в угловом шкафу.

Среди актуальных тенденций в дизайне шкафов можно выделить следующие:

«Исчезающие» или «невидимые» изделия. Монохромная палитра мебели создает эффект «невидимости» и выглядит стильно в любом интерьере. Шкафы с зеркальными вставками. Ассиметричные линии в дизайне, созданные с помощью специальных вставок, отлично дополнят современный дизайн. С фактурой под тонированное дерево. Стильный тренд, который подчеркнет изящность интерьера и сделает его более презентабельным. С прозрачным тонированным стеклом. Такая конструкция визуально расширяет пространство помещения, но не подходит для всех людей.

Функциональное назначение угловых шкафов: в каких помещениях и для чего используются

Угловые сооружения подходят для различных целей. Их можно поставить в следующих комнатах:

В гостиной. Позволяет хранить вещи гостей, верхнюю одежду и прочие предметы повседневного применения. В спальне. Выполняет функции гардеробной. В детской комнате. Угловая мебель позволяет организовать систему хранения для одежды, игрушек и прочих детских вещей.

Фасады угловых конструкций купейного типа

Правильный дизайн фасада придаст шифоньеру с угловой конфигурацией опрятный и стильный внешний вид. Лицевые поверхности изготавливают из МДФ, ДСП, стекла, пластика и прочих материалов. Решения с имитацией натуральной древесины наиболее востребованы из-за надежности и красивой фактуры.

Заключение

Угловой шкаф – незаменимая вещь для малогабаритного помещения. При правильном расчете габаритов и ответственной планировке внутреннего пространства он станет полезной системой хранения для большого количества вещей.