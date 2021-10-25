Идеи дизайна шкафа для книг в гостиную в современном стиле

Итак, шкаф для книг в гостиную в современном стиле желает иметь каждая домохозяйка, или же ценитель достойного интерьера. Наличие собственной коллекции книг является отличным украшением для кабинета или гостиной. Но для хранения печатных изданий в надлежащем виде, необходимо приобрести или собрать своими руками (или руками сборщиков) специальную мебель для хранения книг. В ней можно держать любимую литературу, мелкие сувениры и аксессуары.

Каким должен быть современный книжный шкаф

Шкаф для книг в гостиную в современном стиле должен быть не только красивым, но и практичным и функциональным. При выборе такой мебели нужно уделять особое внимание материалу изготовления. Отличный вариант – древесный массив. В таком шифоньере можно хранить книги и хрупкие изделия, не боясь, что они будут покрываться плесенью или преть.

Следующий важный момент – полки. Они должны обладать оптимальной величиной для размещения книг любого размера. Рекомендуется выбирать шкафы с цельными дверцами, защищающими литературу от пыли. Они могут быть стеклянными для удобства просмотра содержимого без открытия дверцы.

Еще один важный критерий – дизайнерский концепт. Шкаф должен дополнять общую стилистику интерьера гостиной, быть презентабельным и функциональным.

Дизайн современных книжных шкафов

Современные книжные шкафы часто имеют классическое оформление, особенно если говорить о моделях серии «Шерлок». Они обладают благородным внешним видом, изготовлены из натуральной дрвесины и имеют традиционное исполнение с распашными дверями. Подобные шифоньеры остеклены наподобие телефонной будки. Под стекла отведено приблизительно 2/3 дверных полотен. Обычно подобная мебель узкая и высокая, а также состоит из нескольких дверок.

Книжный шкаф — это такой тип мебели в интерьере, который предназначен для размещения в нём книг. Преимущественное наполнение — полки под книги. Могут закрываться дверями, что бы пыль меньше проникала во внутрь.

В миниатюрных помещениях уместны конструкции, совмещающие функции шкафа и кресла с небольшим количеством полок для книг. Это отличный вариант для комнат, где каждый сантиметр ценится на вес золота. Помимо хранения печатной продукции, подобный шкаф сможет выполнять и другие функции, например, иметь место под телевизор, компьютер или мелкую бытовую технику.

Дизайнерские варианты из Италии выглядят весьма оригинально. Их фасады выполнены из ценных пород древесины. Также есть элегантные изделия на ножках со стеклянными вставками, либо более массивные шкафы с ажурной резьбой.

Для поклонников нестандартных дизайнов существуют ассиметричные конструкции открытого и закрытого типа. Еще есть модели-витрины, шкафчики-стеллажи с хаотичным размещением полок и прочие модели.

Виды книжных шкафов в интерьере

Книжные шкафы для гостиной бывают нескольких типов:

Встроенные. Модульные. Корпусные.

В зависимости от специфики изготовления они разделены на несколько групп:

Вертикальные. Горизонтальные.

Наибольшим спросом пользуются корпусные изделия, которые характеризуются мобильностью и функциональностью. Встроенные типы модулей имеют в своем устройстве раздвижную систему. Они состоят из боковых стенок и полок, но часто не имеют верхней крышки и дна. Несущие детали фиксируются к напольному покрытию, потолку или стенам.

Достоинством модульных изделий является вариативность составляющих. Их элементы легко комбинируются друг с другом, создавая комплексы с нестандартной конфигурацией и высотой.

В мебельном производстве распространены разные типы материалов. Элитные изделия выполнены из натуральной древесины, как правило в виде массива или шпона. Шифоньеры для домашней библиотеки часто изготавливаются из элитных пород, таких как:

Вишня. Ясень. Орех. Береза. Дуб.

Перечисленные материалы не только имеют благородный вид, но и отличные прочностные и эксплуатационные показатели.

Варианты книжных шкафов во всю стену

Изделия с конфигурацией во всю стену позволяют превратить гостиную в полноценную библиотеку. Кроме того, они имеют эффектный внешний вид и вмещают большое количество предметов.

Книжные шкафы с необычным и оригинальным дизайном

С помощью мебели с необычным дизайном можно не только получить полезное пространство для хранения книг, но и украсить любой интерьер. При проектировании дизайна специалисты часто предусматривают наличие подсветки. Это позволяет выделить конкретные печатные издания и книги, либо организовать фоновое освещение и придать шкафу особый шарм. Подсветка делается из светодиодный светильников, которые не нагреваются и не вредят книгам, расположенным внутри шифоньера.

Мебель с угловыми полками тоже выглядит благородно. Вместо прямых форм в ней могут использоваться незамысловатые линии и изящные элементы.

В отдельных проектах встречаются шкафы в форме сот. Для их сборки подходят натуральные материалы в теплой желтоватой палитре.

Еще можно рассмотреть идею нестандартную стеллажа со специально перекошенными стенками.

Современные стили шкафов (наиболее популярные)

Стиль – модерн (современный)

В помещении с современной стилистикой интерьера часто устанавливаются лаконичные и классические варианты мебели. Они смягчают строгое оформление и подчеркивают его изящность. Но при выборе шкафа для стиля модерн, нужно учитывать не только свои вкусовые предпочтения, а и общий баланс между цветовой палитрой и элементами интерьера.

Классика

В классических интерьерах особо красиво смотрятся антикварные модели шкафов для книг. Они обладают благородным и изысканным дизайном, а также совмещают лаконичность, элегантность и плавность переходов между фасадными и внутренними элементами.

В большинстве случаев классические изделия выглядят массивными и крупногабаритными, поэтому подходят для просторных гостиных, где нет проблем с нехваткой места. Выбирая подобную мебель, стоит остановиться на вариантах из натуральной древесины в традиционной цветовой палитре.

Особо красиво смотрятся конструкции в цвете венге, а также системы хранения из ценных древесных пород с естественной текстурой.

Скандинавский

В скандинавском интерьерном стиле отслеживаются такие черты как лаконичность, отсутствие лишних форм и элементов, а также сдержанность во всех аспектах. Мебель в таком направлении выглядит натуральной, простой и практичной.

Лофт

Мебель в лофт-стиле должна обладать слегка небрежным внешним видом. Он подчеркивается хаотично размещенными полками, например, в шахматном порядке, а также темной цветовой палитрой материалов изготовления и оформления, так она более подчеркивает ваш дом своеё выраженностью стилем.

Хай-тек

Если вы планируете оформить гостиную в стиле хай-тек, то используемый шифоньер должен быть более лаконичным и незамысловатым. Для таких интерьеров подходят изделия со стеклянными вставками, либо с элементами хромирования.

Расцветка шкафа должна сочетаться с общей концепцией интерьерного стиля и цветом других предметов меблировки, которые находятся в этой комнате. Также конструкция должна идеально вписываться в интерьер и не перегружать его излишеством форм или декоративных вставок.

Заключение

Особые сложности при выборе книжной системы хранения для гостиной отсутствуют, это связано с изобилием идей дизайна, которые можно легко найти в свободном доступе. Важно четко определить свои предпочтения и требования к такой мебели, а также рассмотреть готовые примеры для разных стилистических проектов и направлений в интерьерном дизайне.