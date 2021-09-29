Выбор углового шкафа купе в гостиную или зал. Как смотрится в интерьере

Надумали поставить угловой шкаф-купе в гостиную – это будет идеальное решение для малогабаритных помещений. Такая мебель занимает не много места, обладает вместительностью и практичностью. К тому же, этот элемент интерьера, придаст более комфортные условия для жизни.

Угловые шкафы купе в интерьере

Угловой шкаф-купе в гостиную имеет ряд достоинств:

Он располагается в углу комнаты, поэтому рационально задействует свободную площадь. За счет повышенного спроса на угловую мебель, ведущие производители такой продукции предлагают разные модели с интересными дизайнами, фактурами и формами. И одним из ключевых преимуществ такой конструкции является вместительность. Внутри углового шкафа можно установить большое количество полок, создающих внушительную зону хранения. Наполнение мебели определяется индивидуальными предпочтениями заказчика.

Угловой шкаф-купе в гостиную

Угловые шкафы в интерьере гостиной выглядят стильно и эффектно. Они уместны даже в малогабаритных помещениях, где каждый сантиметр свободного места высоко ценится. Подобная система хранения является достойной альтернативой для устаревших шифоньеров, поскольку отличается практичностью и удобством в эксплуатации.

Угловой шкаф-купе в зал

В отличие от традиционных версий шкафов, угловые модификации предоставляют больше места для хранения вещей, и при этом не загромождают площадь. Обилие моделей позволяет подобрать интересный вариант под любой стиль интерьера.

Встроенный угловой шкаф в гостиной

Встраиваемая мебель совмещает несколько функциональных зон в одном помещении и рационально задействует свободный угол. Подобные шкафы бывают полностью закрытыми и открытыми, а их дизайн и цветовая палитра представлены в широком разнообразии.

Однако поскольку элементами конструкции являются стены, пол и потолок комнаты, переставить ее с одной части дома в другую достаточно сложно.

Дизайн углового шкафа-купе для гостиной

Существуют разные идеи по оформлению купейного шкафа для гостиной и зала.

Глухой фасад

Оформление мебели с глухими фасадами является классическим решением. Специфика фасада подбирается строго под интерьерный стиль, в котором оформлено помещение. Так, мебель в стилистике классицизма должна иметь деревянные фактуры. В современных интерьерных направлениях уместны фасады из однотонного ДСП.

Зеркало

Не менее популярной идеей считается декорирование фасадов зеркалами. На поверхности двери шкафа можно установить несколько миниатюрных вставок, либо полноразмерное зеркало. Такие элементы зрительно расширяют пространство и наполняют его светом. Этот прием часто практикуется в миниатюрных помещениях, где ощущается нехватка свободной площади.

Фотопечать

Оформление углового шкафчика в зале фотопечатью – современный и стильный вариант дизайна. На двери можно расположить любое изображение. Многие мебельные изготовители предлагают обширный список картинок и фотографий для украшения фасада. Также они соглашаются на печать ваших изображений на заднюю поверхность стекла. Такой рисунок сохраняет презентабельный вид долгое время и не выгорает под воздействием УФ-лучей.

Кроме того, фотопечать можно обыграть в любой интерьерной стилистике. В классической комнате уместны произведения искусства известных художников, а в современном интерьере – черно-белые пейзажи, узоры и геометрические линии.

Пескоструй

Среди популярных идей по декорированию фасадов шкафа – нанесение рисунка на зеркальную или стеклянную поверхность мощным воздушным потоком, содержащим абразивные компоненты. Картина, расписанная песком на зеркальном основании, не нуждается в особом уходе. Такой декор не подвергается разрушению от воздействия влаги или температурных скачков. Кроме того, сама идея стоит недорого и выглядит изящно. Интересные варианты пескоструйных декоров представлены цветочными узорами, бабочками, фигурами девушек и птиц.

Лакомат и лакомебель

Под лакоматом подразумевается особый тип матового стекла, который обладает стойкостью к влажности и повреждениям. Этот материал не накапливает пятна и следы отпечатков пальцев, поэтому мебельные предметы с подобной отделкой выглядят весьма оригинально.

Лакомебель представляет собой декоративное стекло с окрашенной стороной. Внешний слой имеет самую различную расцветку:

В нежных пастельных тонах. В ярком стиле. В темной палитре и т.д.

Кроме того, при желании можно комбинировать разные сочетания цветов.

Натуральные материалы

Мебель с натуральными фактурами выглядит благородно в любом интерьере, в том числе и в гостиной. Нередко в отделке угловых шкафов встречаются кожаные элементы. Такой материал экологически безопасный, не боится выгорания и разрушения. Также он придает окружающему пространству респектабельный и солидный вид. Производители мебели готовы предложить обширный ассортимент кожаных фактур. Доступны изделия с яркой расцветкой, плотной структурой и жесткой поверхностью.

Виды угловых шкафов по роли

В зависимости от назначения и внутреннего устройства угловая мебель бывает нескольких типов.

Шкаф-купе

Представляет собой классическое решение, которое подойдет даже для миниатюрной гостиной. Встраиваемая модель эффективно расходует свободное место в помещении и бывает полностью закрытой или открытой.

Стенка

Выполнена из нескольких секций, одна из которых является плательным шкафом. Стенка вмещает много вещей, при этом остается компактной и скрывает дефекты угла.

Модульный

За счет ряда достоинств, модульная мебель пользуется большим спросом. Этот тип углового шкафа подвергается различным изменениям, поскольку его можно адаптировать под свои запросы, меняя внутренние элементы местами. Мебель имеет напольные или навесные модули под одежду или белье, бытовую технику, предметы декора, аксессуары и прочее.

Барный шкаф

Эта мебель будет стильно смотреться в любом углу зала. Наличие большого количества полок, где можно поставить дорогие напитки, бокалы и фужеры, привнесет в интерьерную обстановку особый шарм и уют.

Шкаф-пенал

Выполнен из двух боковых стенок с фасадом, который бывает стеклянным или зеркальным.

Сервант

Считается «классикой жанра» в группе корпусной мебели. Обычно используется для хранения сервизов и посуды. В серванте есть прозрачные дверки и полки из дерева или стекла. Такая конструкция часто встречается в столовых и в зале, делая интерьер более презентабельным и лаконичным.

С распашными дверцами

Представляет собой надежную систему хранения с распашными створками. Обеспечивает улучшенный обзор содержимого. Такие конструкции обладают удобными ручками, либо автоматизированными доводчиками.

Горка

Состоит из нескольких модулей, где можно хранить предметы декора, книги, фоторамки, статуэтки и прочие вещи. В модификациях с остеклением удобно держать посуду, сервисы или керамические изделия.

Шкаф витрина

Является вытянутой моделью шкафа с 1, 2 или 3 дверцами. В большинстве случаев мебель производят из натурального дерева, МДФ и ДСП.

Разновидности

В зависимости от формы шкафы в прихожую разделены на несколько типов.

Трапециевидный

Является вместительным предметом мебели, который легко комбинировать с другими элементами интерьера.

Треугольный

Является габаритным изделием, которое вмещает много вещей, но занимает большое количество места.

С пятью стенами

Является 5-стенной конструкцией повышенной вместимости. Подойдет для просторного помещения.

Г-образный

Находится в углу и занимает пространство между двумя смежными стенами. Позволяет создать лаконичный и минималистический интерьер.

Радиусный

Полукруглый шкаф с вогнутой или выпуклой формой. Обычно используется в качестве гардеробной.

Заключение

– полезная конструкция для повседневного использования. Он дополняет интерьер и выполняет практические функции, т.к. обеспечивает дополнительное место для хранения различных вещей.