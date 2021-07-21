Схема установки дверей шкафа-купе самому — инструкция

Итак, установка дверей шкафа-купе является важнейшим этапом при самостоятельной сборке такой мебели. Именно фасад конструкции является ее главным преимуществом, обеспечивающим экономию пространства, эргономичность и удобство в эксплуатации. Чтобы благополучно завершить сборку дверей шкафа-купе своими руками, необходимо следовать инструкции и не отклоняться от чертежей.

Подготовка шкафа к установке дверей

Монтаж дверей шкафа-купе начинается с подготовки рабочего места. От этого зависит успех предстоящей процедуры. Важно организовать свободную площадку, где ничто не будет отвлекать и мешать процессу сборки.

Если в вашем распоряжении имеется гараж – можно проводить все этапы в нем. Чтобы сконструировать раздвижную систему для шкафа, нужно подготовить следующие комплектующие:

Направляющие (рельсы для верхней и нижней части). Именно эти детали являются главными механизмами, которые приводят в движение основное полотно. С учетом специфики створок направляющие бывают верхними и нижними. Стопоры и ограничители. Предназначаются для плавного перемещения конструкции по профилю. Доводчики. Способствуют скользящему движению дверей.

Переходить к этапу установки дверей можно только после завершения сборки шкафа. При этом полотно нужно выставить идеально по уровню. Для предстоящего монтажа важно точно промерять ширину проема в месте монтажа направляющей и вычесть от полученных параметров 1-2 мм. Обрезать профиль можно с помощью строительной линейки, а по периметру рельсы выделить края среза.

Как собрать и установить двери для шкафа-купе: пошаговая инструкция

Перед тем как собрать двери шкаф-купе, необходимо тщательно изучить инструкцию и последовательность действий в домашних условиях. Изготовление дверей купе своими руками с нуля не занимает много времени. Главное – придерживаться чертежей и общих рекомендаций по сборке.

Готовим инструмент

Если вы интересуетесь как сделать двери в шкаф-купе своими руками, на первом этапе нужно подготовить следующий инструментарий:

Строительная рулетка, угольник и металлическая линейка. Дрель-шуруповерт. Электрический лобзик. Ножовка для металла. Вороток для саморезов. Строительный уровень и отвес. Строительный нож.

Расчет, чертежи и схема

Чтобы быстрее понять, как установить дверь в шкаф-купе, необходимо найти или спроектировать подробный чертеж, на котором будут визуально отображены все элементы шкафа для удобного ориентирования в будущем. На схеме следует указать:

Размещение цоколя. Боковые элементы основания. Подпятки. Перегородки внутри мебели. Боковые сегменты. Крышку шкафа. Полки сверху и снизу по правой и левой стороне. ДВП. Штангу.

Проводить распил в домашних условиях не совсем целесообразно. Но провести проклейку кромки вполне реально. Для этого нужно приложить ламинированную часть кромки к срезу ЛДСП и предварительно разогреть утюг с выключенной системой отпаривания. После этого нужно провести по поверхности сухой тряпкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление клея с ламинатом.

Специфика расчета дверей может различаться в зависимости от их модификации и общей конструкции мебели. Но есть общие принципы, которые отличаются универсальностью.

Если говорить о купейных дверях на основе алюминиевой системы Raumplus (родоначальник других механизмов), то на первом этапе потребуется определить величину проема, где будет установлено полотно. Во время замера необходимо проверять точность параметров в разных точках.

После получения размера проема, необходимо перейти к расчету длины направляющих, а также оценить габариты самих дверей.

Допустимая погрешность

При самостоятельных расчетах дверей для купейного шкафа допускается погрешность ±5 мм. Но важно учитывать, что даже 1-2 не правильно подобранных мм может спровоцировать люфт створки. Это не критичная проблема, но явный дефект, который будет доставлять вам ряд неудобств.

Установка верхней направляющей

Верхний направляющий профиль устанавливается заподлицо с боковыми стенками. Любые зазоры между торцами и стенкой недопустимы: длина профиля должна соответствовать внутреннему параметру ширины мебели.

Чтобы закрепить элементы, можно применить:

Саморезы с пресс-шайбой. Шурупы с потайной головкой.

А поскольку створка соприкасается с нижним профилем, а верхние элементы не ощущают дополнительных нагрузок, шаг между саморезами следует выбирать в пределах 25-35 см. Врезку лучше проводить в разных каналах (первый саморез в правом, а второй – в левом и т.д.

Установка нижней направляющей

Перед монтажными работами нижнюю направляющую следует «примерить»:

В первую очередь стоит собрать верхний профиль. На дно нужно уложить нижний профиль, не используя саморезов для прикручивания. От переднего края направляющую нужно сместить в сторону на 20-22 мм. Дальше следует установить 1 створку.

После этого можно получить точное представление о том, на сколько см и в какую сторону смещать направляющую. Действия проводятся по уровню с оценкой ровности по всей длине. Когда размещение профиля будет идеальным, его потребуется отметить линией по всей длине. После этого створку следует снять, а направляющую закрепить саморезами к днищу шкафа.

Сборка рамы для заполнения

При сборке двери шкафа-купе своими руками нужно установить раму, которая содержит заполнение полотна. Данный этап предусматривает подготовку таких элементов:

2 вертикальных профилей по высоте проема. Разрешается использовать 2 типа крепежных элементов – ассиметричный или симметричный. Специфика их применения не отличается. 2 рамки по ширине 1 створки. Роликовые механизмы – 2 для верхней направляющей и 2 для нижней. Крепежные элементы. Дрель со сверлом под соответствующие крепежные элементы. Регулировочные винты.

Если заполнение состоит из нескольких сегментов, необходимо докупить рамки или профили. Последовательность действий по сборке выглядит следующим образом:

Элементы нужно приставить друг к другу и разложить на полу по форме будущей рамы. Подобный подход позволит избежать ошибок в сверлении отверстий. Дальше необходимо «примерить» ролики для нижних и верхних направляющих. С вычетом высоты роликов от высоты профилей нужно подрезать их. Отрезы производятся под прямым углом. Это обеспечит ровную фиксацию профиля в проеме. В вертикальных профилях отверстия сверху делаются для соединения с горизонтальными. Элементы должны быть высверлены с идеальной точностью без отклонений. В противном случае сборка рамы будет нарушена, либо заполнение не войдет ровно. Дальше нужно собрать прямоугольную раму и закрепить ролики, а также установить регулировочные винты.

Собранную раму следует приставить к направляющим в мебельной конструкции.

Разобраться, как установить ролики на двери шкафа-купе несложно. Если следовать схеме, то любые ошибки будут исключены.

Установка заполнения

После завершения установки роликов, нужно приступить к монтажу заполнения. Для этих целей отлично подходят следующие материалы:

МДФ толщиной 6-12 мм. Разрешается использовать как однотонные вариации материала, так и модели с узором или рисунком. Из преимуществ МДФ выделяют невысокую стоимость, сравнительно небольшой вес (15-18 кг), а также простоту обработку. Зеркало толщиной 4 мм с защитой от осколков на обратной стороне. Это отличный материал для заполнения, если шкаф будет находиться в небольшой спальне или прихожей. Материал может занимать всю площадь, либо разделяться на несколько частей. Стекло толщиной 4 мм. Можно выбрать поверхности с разными оттенками и фактурой. Ротанг или бамбук. Считается редким, но достаточно стильным и экологичным решением с благородным видом.

В большинстве случаев заполнение заказывается с учетом рассчитанных параметров створок. Помимо самих материалов для заполнения, необходимо воспользоваться силиконовым уплотнительным профилем.

Для монтажа заполнения фиксаторы рамы нужно ослабить, либо выкрутить полностью с демонтажом конструкции. Профиль нужно аккуратно надеть на лист и собрать в раму.

Наклейка буферной ленты

Основное предназначение буферной ленты заключается в защите вещей внутри шкафу от наружной пыли, а также подавления ударов створок о боковые стенки. Подобное изделие представляет собой тонкую полоску с плотной эластичной основой и разной длиной. Ленту можно фиксировать с обратной стороны профиля рамы.

Вставка створки в направляющие

Смонтированный дверной механизм необходимо закрепить на направляющих. Действие начинается с дальнего профиля. То есть в первую очередь закрепляется створка, установленная дальше, а затем – та, что ближе.

Последовательность действий достаточно простая:

Дверь подносится к проему. Створка занимает положение, в котором она будет установлена в шкафу. Верхняя часть наклоняется и двигается в направлении верхней направляющей. Ролики фиксируются в пазе верхнего профиля. Створка приподнимается, а ролики с низу вправляются в паз соответствующей направляющей. После закрепления створки, остается проверить плавность ее хода. В случае необходимости полотно нужно отрегулировать. Монтаж второй створки осуществляется по идентичной инструкции. На следующем этапе остается проверить, насколько плавно двигается вторая створка и отрегулировать ее при обнаружении сложностей.

Как купить нужный материал со скидкой

Шкаф-купе по-прежнему относится к наиболее удобным и функциональным элементам мебели. Люди, которые имеют опыт эксплуатации подобной конструкции, хорошо отзываются о ее вместительности, эргономичности и надежности. Сборкой раздвижных дверей для шкафов занимаются профессиональные мастера. Но если вы планируете изготовить мебель самостоятельно, для этого потребуется закупиться всеми необходимыми материалами.

А поскольку натуральная древесина стоит достаточно дорого, лучше заказывать ее на оптовых базах или, непосредственно, у мебельных компаний, которые предлагают услугу раскроя и продажи полотен. Также можно заменить дерево более дешевыми решениями, например, пластиком, МДФ или ДСП-плитами.

Поиск поставщиков фурнитуры и ЛДСП

В выборе поставщиков фурнитуры следует отдавать предпочтение проверенным и надежным компаниям с хорошей репутацией и положительными отзывами клиентов. Продукция должна быть надежной, долговечной и качественной, а также защищенной от преждевременного износа. Чтобы мебель прослужила вам долго, выбирайте комплектующие от ведущих брендов, которые имеют высокий рейтинг на рынке.

Поиск распиловочного цеха

Осуществить раскрой материала в домашних условиях достаточно сложно. Поэтому лучше отправиться за помощью в специальный распиловочный цех, где это сделают специалисты с соответствующим оборудованием и опытом работы. Мастерам нужно предоставить проектную документацию, чтобы они провели раскрой без ошибок и в процессе сборки мебели вы не обнаружили дефицит или переизбыток материалов.

Поиск дизайнера (при невозможности рассчитать самому)

Если вы не уверенны, что сможете самостоятельно выполнить расчеты, воспользуйтесь услугами опытных дизайнеров, которые решат эту задачу в лучшем виде. Достаточно подробно описать свои пожелания касательно мебели, сообщить о планировке комнаты и дождаться подготовки дизайн-проекта. В таком случае вам на руки будет предоставлен готовый эскиз для удобства в последующей сборке шкафа.

Особенности регулировки дверей купе после установки

Чтобы дверное полотно свободно двигалось по направляющим, а механизм оставался исправным в течение долгого времени, необходимо правильно настроить его после установки. Специалисты рекомендуют оценить вертикальность боковых кромок. Если она неидеальная, нужно откорректировать погрешность в ближайшее время.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

Следует закрыть дверь шкафа и определить, насколько плотно она прилегает к боковинам. При негативном результате, следует отрегулировать горизонтальное движение полотна. Разобравшись, где находится один из ключевых кронштейнов, нужно найти другой фиксатор на боковине вертикальной стенки (обычно он находится в центре или в нижней части). Для регулировки створок необходимо сдвинуть болт влево и в право, учитывая отслеживаемую задачу. После завершения действия, следует проверить, насколько плавно закрываются дверцы. Если с плавностью хода имеются проблемы, такие как скрипы или сторонние звуки, возможно есть ряд дефектов, либо работа выполнена не качественно.

Регулировка петель на дверцах не занимает много времени (около 20 минут) и проводится без особых сложностей. Если эти элементы будут настроены неправильно, дверное полотно будет провисать или соскакивать из направляющих. Также срок его службы сильно снизится.

Поэтому важно периодически регулировать дверные полотна для оптимального положения. Самые простые шарнирные варианты поддерживают регулировку фасада в разных плоскостях.

Перед изменением положения петель нужно измерить их с помощью строительного уровня. Механизм прикладывают к терм плоскостям: к двум боковинам и спереди. Это позволит узнать, в каком направлении имеются дефекты и отклонения дверцы по отношению к корпусу. Регулировка осуществляется с использованием фигурной отвертки.

Регулировочные винты – принцип действия

В процессе эксплуатации дверцы шкафа подвергаются перекосу. Подобный дефект доставляет большое количество неудобств и негативно влияет на эстетичность мебели, поскольку при закрытии полотна она начинает примыкать к боковым стенкам, не по высоте, а лишь в нижней или верхней части. На противоположной стороне образуется зазор. Решить подобную неприятность достаточно просто. В торцевой части профиля двери есть два отверстия с винтами под шестигранник. Нижний из них является регулировочным. Основное назначение этого элемента заключается в изменении уклона двери.

Регулировка проводится с помощью простого шестигранника или отвертки.

Заключение

Выполнить сборку дверей для шкафа несложно. Главное – придерживаться инструкции и учитывать основные правила подобного процесса.