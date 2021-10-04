Шкафы со встроенным столом — дополнительная опция удобства

Стол встроенный в шкаф — это достаточно практичное и современное решение, позволяющее сэкономить полезную площадь малогабаритной комнаты и без особых сложностей получить две функциональные зоны. Подобная конфигурация имеет массу преимуществ, поэтому активно внедряется многими дизайнерами интерьеров.

Как выглядит стол, встроенный в шкаф

На фоне огромного разнообразия типов, форм и дизайнов столов, выбрать подходящий вариант для размещения в собственном доме достаточно сложно. Естественно, можно приобрести классическую модель и сэкономить средства, но в подавляющем большинстве случаев она выглядит достаточно громоздкой и обладает ограниченным функционалом. Более эффективней рассмотреть идею интеграции стола в шкаф. В таком случае вы не только сохраните полезные сантиметры свободной пощади, но и сможете обустроить полноценное рабочее место, где будут находиться важные документы, канцелярские аксессуары и прочие полезные вещи.

Для детей школьного возраста такая конфигурация очень полезно, поскольку шкаф-стол имеет ряд полок, на которых можно хранить учебники, канцелярию и конспекты.

Удобство расположения скрытого стола

С момента своего появления в продаже мебель-трансформер пользуется огромным спросом. Это обусловлено одним важным превосходством над традиционными конструкциями – компактностью и функциональностью. Шкаф, который поставляется вместе со столом, совмещает возможности двух незаменимых предметов интерьера, при этом вы платите за один комплект.

Подобная мебель производится для разных комнат. Обычно ее выпускают для малогабаритных частей помещения, например, кухонь, спален или даже санузлов.

Удобство использования шкафа со скрытым столом объясняется такими преимуществами:

Большим запасом свободного места. В трансформирующейся мебели предусмотрены различные секции и места для хранения определенного количества предметов. Эргономичностью. Поскольку шкаф устанавливается возле стены, он освобождает много места для размещения других предметов интерьера. Разными вариациями установки. Систему хранения со столом можно поставить вдоль одной из стен, вдоль двух стен, либо отвести для нее свободный угол. А если приобрести модульный вариант, в дополнение вы сможете комбинировать разные детали, исходя из своих желаний.

Функциональные характеристики

Рассмотрим ряд характеристик, которые могут относить стол к той или иной классификации по его функционалу. Ведь внутренний стол, не значит только какой то определённый, например, косметический. Он может быть какой угодно — хоть даже и кухонный.

Компьютерный стол

Для современного человека компьютер является не просто развлекательным гаджетом для воспроизведения мультимедийных файлов или игр, но и полноценным рабочим инструментом, решающим большое количество повседневных задач. И чтобы работа за этим устройством была максимально удобной, можно попробовать интегрировать компьютерный стол в шкаф.

Для сборки такой мебели используются разные материалы. Если речь идет о моделях для детей, то они производятся из натуральной древесины и обладают увеличенной вместимостью, Расцветка подбирается с учетом стилистики комнаты. Также в шкафу могут присутствовать полки для хранения одежды.

Косметический

У шкафа со столом для косметики предусмотрены специальные отсеки и закрывающие полки, где можно хранить мелкие предметы и косметические принадлежности. Базовая высота подобных конструкций составляет 75, но точный показатель зависит от длины. Чем длиннее шкаф, тем он ниже.

Также косметическая мебель комплектуется зеркалом с размером от 45 см. Оно интегрируется в крышку стола и сопоставимо по габаритам с его откидной частью. При подборе подобного трансфора следует учитывать параметр ширины столешницы. Если она слишком маленькая, проводить косметические процедуры будет неудобно.

Для уроков

Для детей школьного возраста есть специальные модели трансформирующей мебели, позволяющие организовать полноценное место для обучения. Шкафы с письменным столом не занимают много места в детской комнате, выглядят стильно и совмещают функции двух полезных конструкций.

Обеденный

Подобная модификация шкафа может стать незаменимой при критической нехватке места на кухне. В таком случае вы сможете хранить различные кухонные принадлежности, столовые приборы и мелкую бытовую технику, а также принимать пищу, не устанавливая отдельно стоящий крупный стол. Эта идея позволит сохранить бесценное место в помещении и не ограничивать себя в комфорте пребывания на кухне.

По способу крепления

Классификация шкафов-купе с компьютерным столом, обеденной зоной или столиком для учебы производится и с учетом способа совмещения двух конструкций друг с другом.

Стандартный секционный

Классический вариант шкафа со столом подвергается различным модификациям и разным компоновкам. Секционная мебель обладает выдвижной столешницей, которая легко прячется в потайном ящике, либо имеет откидную конфигурацию.

С помощью раздвижных створок можно спрятать столешницу и стул, а затем открыть их по мере необходимости одним простым движением.

Платяные секционные шкафы обладают разными системами створок. Самыми практичными считаются раздвижные купейные конструкции, поскольку они существенно экономят свободное место в помещении.

Также есть изделия с традиционными створками, которые часто привлекают покупателей своим внешним видом.

На шарнирах – складной

Стол на шарнирных соединениях легко складывается в компактную конструкцию и не занимает много места в комнате. Подобный способ крепления оправдывает себя в малогабаритных помещениях, где важно сохранить каждый сантиметр свободной площади. В случае необходимости стол можно быстро спрятать в шкаф с помощью шарниров, а затем разложить в обратном порядке. Это крайне удобно и практично.

Выдвижной ящик с функций стола

Не менее интересным решением является выдвижной ящик с функциями стола. Этот элемент интегрируется в купейный шкаф и извлекается одним легким движением руки. Модель экономит свободное пространство в комнате и выглядит современно.

Преимущества

У трансформирующейся мебели есть масса важных преимуществ. Они делают ее более эффективной и функциональной, чем традиционные комплекты с привычной конфигурацией.

Экономия пространства

Если вы владеете небольшой квартирой или маленьким домом, а возможность установить полноценный стол и шкаф в комнате отсутствует, совмещение этой мебели в одну систему – весьма оправданное решение. Поэтому ведущие изготовители мебели готовы предложить разные модели подобных систем хранения в широкой цветовой палитре, разных дизайнах и комплектациях.

Способность сохранить полезную площадь в интерьере без ущерба функциональности является главным достоинством трансформирующихся изделий.

Скрыт из виду

Если вы не пользуетесь столом, его легко спрятать в нишу шкафа-купе, что не может не радовать при острой нехватке свободного места в комнате. При любой необходимости вернуть столешницу на прежнее место, достаточно открыть шкаф и извлечь ее без особых усилий. В таком случае стол будет всегда спрятан и не загромождать пространство интерьера.

Заключение

Подбирая мебель, которая подлежит трансформации, нужно учитывать тип и качество материалов изготовления, надежность фурнитуры и соединений, а также прочие технические характеристики комплекта. Кроме того, необходимо обращать внимание и на стилистическую сторону вопроса, чтобы купленная мебель не выделялась на общем фоне интерьерной обстановки. Цветовая палитра, фактура и дизайн шкафа со столом должны дополнять интерьер, а не перегружать его.

Ну и главное, шкаф, который подбирается для своего дома, должен вызывать исключительно положительные эмоции у всех домочадцев и радовать их практичностью, функциональностью и удобством в эксплуатации.