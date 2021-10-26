Как собрать стенку «Мальта» — схема и инструкция по сборке
Среди разных вариантов мебели для дома особой популярностью пользуется комплект стенки Мальта. Инструкция по сборке от производителя упростит монтаж конструкции у себя дома и позволит избежать ошибок.
Сборка стенки Мальта по инструкции
Большая и вместительная стенка серии Мальта является идеальным решением для просторной гостиной. Данная конструкция идеально сочетается с современными интерьерными стилями, а грамотное внутреннее наполнение позволяет максимально рационально организовать хранение личных вещей.
Стенка изготовлена из практичных, легких и надежных материалов, а ее устройство включает удобный функциональный шкаф со штангой, вместительные открытые и закрытые полки, а также вместительную нишу под телевизор.
В закрытых отделениях можно держать личные вещи, а на открытых полках – книги, сувениры, памятные фотографии и прочие мелочи, которые будут украшать интерьер. Обладая большой вместительностью, стенка хорошо дополнит комнату и позволит избежать хаотичного разбрасывания предметов.
Среди ключевых преимуществ серии:
- Большой срок службы.
- Вместительность.
- Прочные, надежные и экологически безопасные материалы изготовления.
- Надежная фурнитура немецкого производства.
- Устойчивость к царапинам и прочим механическим повреждениям.
Схема сборки стенки Мальта предусматривает использование молотка и крестовой отвертки. Весь процесс состоит из нескольких этапов:
- Сборка каркаса.
- Монтаж внутренних элементов.
- Монтаж фурнитуры.
- Установка модулей мебельного комплекта.
Мебельный комплект обладает такими габаритными размерами:
- 3500х2200х570 мм;
- 3800х2200х570 мм;
- 3800х2200х580 мм.
Сборка каркаса
Последовательность действий при монтаже стенки не зависит от ее типа. Все комплекты из серии обладают одним и тем же назначением, и практически идентичным исполнением. Поэтому сборка ведется по универсальной инструкции.
Если речь идет о горизонтальном варианте, нужно освободить место в комнате от ненужных предметов и приступить к сборке каркаса. Для этого нужно установить на ребро дно, а затем прикрепить к нему середину и боковину. Проверив углы и размеры, крепеж следует стянуть до упора.
Следующим этапом потребуется установить заднюю стенку для увеличения прочностных свойств всей системы. Ко дну прикрепляются колесики или ножки, а затем каркас устанавливается в привычное вертикальное положение. При таком раскладе событий он будет обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать любые нагрузки, которые возникают при установке мебели. Монтаж дверок осуществляется в последнюю очередь.
Среди преимуществ подобного способа монтажа:
- Возможность самостоятельного выполнения работ.
- Минимизация риска механических повреждений важных составляющих шкафа.
- Удобство в разделении сборки на несколько этапов с учетом возможностей. Во время простоя мебель не будет подвергаться нагрузкам.
- Упрощение процедуры проверки углов соединения деталей.
Сборка наполнения
Для монтажа полок нужно проделать несколько отверстий с размерами 8х13 (подойдет сверло 8 размера) и зафиксировать на 4 евровинта через шкаф для одежды и белья.
Навесные секции крепятся с помощью 8 евровинтов и через идентичные отверстия.
На следующем этапе производится установка бельевого шкафа. Здесь важно не перепутать местами нижнюю и верхнюю часть боковин, поскольку могут возникнуть сложности с навешиванием фасадов (у вас не будет возможности зафиксировать ответную часть петли по заранее предусмотренным посадочным местам).
Во время установки навесной секции детали соединяются с помощью евровинтов. Затем конструкцию переворачивают лицевой стороной вниз и выравнивают по диагонали. Если все сделано правильно, остается приложить задние стенки, выровнять углы и зафиксировать элементы гвоздями.
Полки собираются по такому алгоритму:
- В площадку полки 19 вставляются эксцентриковые стяжки.
- Затем в переднюю часть полки под номером 3 вкручиваются дюбели.
- Детали под маркировкой 19 и 3 соединяются друг с другом, а эксцентриковая стяжка плотно затягивается.
- Полки 20 и площадка полки 19 соединяются со стенкой евровинтом.
После собранных элементов данного изделия приступаем к следующему шагу.
Монтаж фурнитуры
В комплекте «Мальта» используется качественная немецкая фурнитура, которая отличается надежностью и прочностью.
Весь набор фурнитуры представлен следующими элементами:
- Евровинты.
- Петли.
- Шурупы.
- Саморезы.
- Полкодержатели.
- Ножки.
- Держатели штанги.
- Штанга.
- Заглушки под эксцентрик.
- Штоки эксцентрика.
- Эксцентриковые стяжки.
- Евро заглушки.
- Ручки.
- Гвозди.
- Ключи евровинта.
Стенка Мальта – фото
Установка модулей стенки мальта
Сборка модулей будет максимально удобной при соблюдении такой последовательности:
- Двухдверный шкаф.
- Четырехдверный шкаф.
- Тумба под телевизор.
- Комбинированный.
Важно помнить, что в зависимости от габаритов и планировки помещения, алгоритм действий может различаться.
В качестве крепежных элементов для соединения модулей используются еврошурупы (конфирматы), либо саморезы и межсекционные стяжки.
Если вы планируете собирать стенку мальта своими руками, то на всех этапах, особенно на начальном, следует соблюдать особую осторожность и внимательность, чтобы не допустить ошибок, перепутав модули друг с другом. Подобные недочеты могут привести к неприятным последствиям в будущем: вы попросту не сможете установить ответную часть петли по посадочным размерам с завода, а монтаж фасада доставит большое количество трудностей.
Заключение
Стенка Мальта – стильный и практичный комплект мебели, который подходит для разных интерьерных стилей, вмещает большое количество вещей и не требует сложной установки. Если следовать схемам и инструкциям от производителя, собрать стенку «мальта» удастся завершить самостоятельно, без привлечения специалистов.