Как установить стопор для дверей шкафа-купе

При сборке конструкции особое внимание уделяется одному важному элементу — стопору для шкафа-купе. На сегодняшний день шкафы-купе являются достойной альтернативой для устаревшей корпусной мебели. Это обусловлено их компактностью, практичностью и вместительностью, но есть некоторые элементы фурнитуры, о которых лучше узнать всё заранее.

Как работает стопор

Стопор двери шкафа обладает простым устройством и принципом действия. Механизм плотно впирается в паз нижнего направляющего профиля раздвижных дверей и предотвращает случайное скольжение полотна. На обеих концах изделия имеются пружинки, которые останавливаются в соответствующем месте, из-за чего у роликов появляется специальное углубление. Эта особенность обуславливает положение двери в рельсе. Если есть необходимость продвинуть двери дальше, достаточно приложить чуть больше усилий и слегка надавить на систему.

Использование стопора для шкафа-купе позволяет удерживать дверное полотно в определенном месте без проскальзывания.

Монтаж — как установить

Работы по обустройству стопорной системы в дверях купейного шкафа не требуют много времени и усилий. В первую очередь следует установить механизм в прорезь наплавляющей в нижней части мебели. Количество стопоров подбирается исходя из количества раздвижных створок.

Чтобы установить механизм необязательно обращаться за помощью к специалистам. Для этого достаточно следовать такому алгоритму действий:

Перед фиксацией направляющей с торцевой стороны линии пропустить стопорящийся элемент. Протянуть деталь раздвоенными коленями в прорезь. Зафиксировать стопор в нужном месте, где планируется останавливать ход дверного полотна.

Верхний стопор для шкафа купе

Под верхним стопором подразумевается пластина из пластика, которая имеет небольшое уплотнение в центральной части.

Посередине предусмотрено углубление для роликового механизма. Многие изготовители мебельной фурнитуры наносят на нижнюю часть клейкое вещество и анти адгезионный слой.

Чтобы провести монтаж стопора, нужно указать место размещения колесика в точке остановки полотна. Дальше следует снять защитную бумагу и приклеить механизм к внутренней поверхности профиля.

Крепить стопор лучше на наружной стенке изнутри. В таком случае он не будет выделяться на общем фоне.

Опытные монтажники рекомендуют ставить стопоры на средних дверях мебели, если их количество составляет от 3 штук. В таком случае створки не будут подпрыгивать при движении.

Потерялся фиксатор – что делать

Если в процессе эксплуатации шкафа стопор будет утерян, его можно быстро заменить, придерживаясь вышеизложенной инструкции. Большинство моделей позиционеров совместимы с типовыми комплектами купейных шкафов. Если деталь не подходит конкретно к вашему шкафу, можно заказать ее у изготовителя мебели, либо у мастера под заказ.

Виды стопоров-фиксаторов

Существует несколько типов стопорящих элементов для шкафов-купе. Они различаются своим строением и принципом действия.

Стопор с амортизатором

Стопоры с амортизирующим механизмом считаются самым профессиональным и удобным в эксплуатации решением для купейных шкафов. Они работают бесшумно, быстро и без особых усилий. Амортизирующий позиционер легко устанавливается в нужное место рельсы раздвижных дверей и комплектуется держателями для каждого поршня, поэтому для его монтажа не нужно покупать дополнительные детали.

Обычный стопор

Классический вариант стопора для шкафа-купе обладает упрощенной конструкцией, но не менее эффективным ограничением движения створок. Многие владельцы шкафов с двумя и больше дверьми не до конца понимают, для чего нужен подобный ограничитель и считают, что двери их мебели смогут нормально работать и без дополнительной фурнитуры.

Возможно, при эксплуатации купейных шкафов с 1-2 дверьми вы и не столкнетесь с острой необходимостью установки стопора, но если система хранения имеет 3 и больше дверей, этот аксессуар станет просто незаменимым. Ведь стоит только представить, как необходимо ровно выставлять каждую дверь после каждого открытия шкафа, поскольку при отсутствии стопора створки будут хаотично двигаться по нижнему рельсу.

А если шкаф не находится на ровном напольном покрытии в строго горизонтальном положении, то даже постоянная корректировка положения дверей не принесет положительных результатов. Поэтому наличие стопора в шкафу – это не показатель роскоши, а незаменимый предмет комфортного использования мебели.

Для изготовления современных стопоров пользуют прочные сорта стали. Ограничители обладают слегка пружинящей конструкцией и поглощают избыточные нагрузки при открытии и закрытии двери.

Что касается количества таких деталей, то под одну дверь принято отводить не меньше 1 стопора.

Каким образом столь примитивное устройство блокирует раздвижные створки в заданном положении? На самом деле, принцип действия механизма достаточно простой. Он находится в направляющем рейсе и упирается в верхнюю часть направляющей с помощью изогнутых пластин, у которых есть амортизирующие свойства.

Дверной ролик свободно перемещается по колее, но когда он попадает на изогнутую стопорную пластину, то моментально проваливается в зазор между элементами. Под воздействием таких процессов происходит блокировка ролика и фиксация двери в строго определенном месте направляющей.

Для повторного открытия двери потребуется лишь приложить небольшое усилие в нужном направлении. Это приведет к тому, что ролик покинет углубление между пластиковыми пластинами и дверное полотно продолжит свободно перемещаться по рельсовой системе. Поэтому в принципе работы детали отсутствуют какие-либо сложности.

Как еще называют стопор

Помимо основного официального названия, стопорящая фурнитура для шкафов-купе имеет и другие обозначения. Нередко ее называют фиксатором, ограничителем или позиционером. Все эти названия связаны с назначением и принципом действия механизма, а также указывают на его способность ограничивать движение дверного полотна в заданном диапазоне.

Заключение

Разобравшись со спецификой работы стопорящей фурнитуры, можно приступать к ее монтажу своими руками. Главное – следовать пошаговой инструкции и учитывать конструктивно