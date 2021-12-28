Какие размеры должны быть у книжного шкафа?

Более 10 лет консультировал клиентов в области дизайна и выбора мебельных комплектующих, а так же фурнитуры. Автор статей на портале - всеошкафах.ру

При желании собрать мебель самостоятельно или купить в магазине, необходимо уточнить точные размеры книжного шкафа, исходя из особенностей помещения, где он будет находиться. Для хранения любимой литературы, журналов и прочих печатных изделий принято использовать специально оборудованные шифоньеры. Они встречаются повсеместно и различаются конструкцией, материалом изготовления и наполнением.

Размеры и габариты книжных шкафов

В большинстве случаев мебель для хранения литературы устанавливается в домашнем кабинете, гостиной, а иногда и в спальне. Детское чтиво принято хранить в комнате ребенка, а блокноты с рецептами, кулинарные брошюры и книги – на кухне.

При проектировании будущей системы хранения особое внимание уделяется глубине полок. Это определяет количество рядов, которые можно будет там поставить.

Эксперты рекомендуют выставлять литературу в один ряд, чтобы ее было удобно видно. Базовая глубина составляет 20 см (варьируется от 15 см до 25 см), а высота от 21 см до 25 см, что является стандартным значением для большинства печатных изданий.

Однако если в вашей коллекции есть нестандартные издания, для них потребуется организовать дополнительное место.

Высота книжного шкафа

При подборе системы хранения, потребители следует такому принципу, чтобы ее высота была комфортной для доступа к книгам рукой. Это аргументированный подход для офисов, книжных магазинов и библиотек, но неприменимо для частного жилища. В данном случае следует руководствоваться высотой потолков и выбирать изделия от пола до потолка. Для удобства эксплуатации можно докупить специальные ступеньки для печатной продукции на верхних полках.

Глубина книжного шкафа

Глубина конструкции определяется количеством рядов, которые будут там размещаться. Рекомендуется хранить издания в один ряд. В таком случае расстояние составит до 315 мм. Для стандартных форматов вполне достаточно глубины в 15-25 см. Для больших изданий этот параметр увеличивают до 30-35 см.

Если в помещении дома нельзя установить удобную книжную полку для книг и поставить его вдоль стенки, потребуется приобрести или сконструировать более глубокую систему, в которой сможет поместиться вся домашняя библиотека.

Чтобы избежать прогиба полок под весом макулатуры, их толщина должна составлять от 1,6 см, а длина – до 3,2 см, это обычно стандартные размеры ДСП и ЛДСП.

Для небольшой библиотеки уместны удобные стеллажи или шифоньеры. Даже металлические изделия будут удобными.

Размеры стеллажа для книг, от чего зависят

Поскольку литература обладает разным объемом, параметры стеллажа могут различаться. Если вы владеете обширной библиотекой, цените высоту полок и их удобство. Подготовьте замеры и откорректируйте их при необходимости.

Если вы только собираетесь купить первые издания, учитывайте следующие рекомендации и правила. Основная часть выпускаемых изданий имеет такие форматы:

А3 (сверхкрупные). А4 (крупные). А5 (средние). Малые. Сверхмалые.

Наибольшей популярностью пользуются представители второй и третьей группы.

Дизайн книжных шкафов в интерьере

Вопреки развитию цифровых технологий, книги по-прежнему являются ярким украшением любого интерьера. Кто-то собирает коллекции различных изданий, кто-то часами напролет читает любимые произведения.

В любом случае, для домашней библиотеки нужна удобная и красивая система хранения, которая будет подчеркивать особый шарм и антураж печатной коллекции. В продаже доступны разные модели стеллажей.

В городских квартирах с современной планировкой не всегда есть возможность интегрировать систему хранения на всю длину. В таком случае ее оборудуют под лестницей (если она имеется) или в коридоре.

Заключение

Размеры книжного стеллажа являются важнейшим параметром при выборе или сборке такой мебели. Они определяют функциональность и удобство использования конструкции, позволяя наслаждаться собственной библиотекой и уютной домашней атмосферой.