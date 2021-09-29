Угловой шкаф купе в прихожую: виды, размеры, материалы, декор, дизайн, достоинства

Поместить угловой шкаф-купе в прихожую, да ещё и в угол (коридора) – отличная идея рационального использования свободных сантиметров площади. Такая мебель будет вмещать большое количество вещей, и при этом оставаться эргономичной и компактной. Прихожая часто рассматривается в качестве визитной карточки помещения, которая указывает на вкусовые предпочтения и порядочность владельцев жилища. Поэтому к обустройству этой комнаты нужно относиться со всей ответственностью, чтобы гости смогли получить только приятные впечатления от пребывания в вашем доме.

Виды угловых шкафов-купе в прихожую.

Угловые шкафы для маленькой прихожей представлены несколькими типами. Они различаются внутренним строением, размерами и спецификой размещения в комнате.

Встроенный

Во встроенном шкафу отсутствуют задние стойки и крышка. Их роль играют стены, напольное покрытие и потолок. Поэтому сместить такую мебель с места не удастся. Это нужно учитывать при проектировке интерьера. В случае переезда на новое место разобрать подобную конструкцию будет сложно. Также нет гарантий, что она будет сочетаться с планировкой новой комнаты.

Однако подобный вариант углового шкафа в коридоре не перегружает пространство, т.к. имеет сглаженные углы. Это способствует освобождению свободной площади и исключает возможное получение травм, что немаловажно при наличии в доме детей, которые любят превращать шкафы в пещеры или домики.

Модульный

Данный тип углового шкафа-купе в прихожую считается наиболее удобным в эксплуатации. У вас есть возможность самостоятельно определить нужное количество модулей и собрать их в соответствующем порядке. Модульные конструкции выпускаются коллекциями, поэтому даже через несколько лет вы сможете докупить новые элементы, либо обновить старые. Подобные изделия незаменимы в малогабаритных помещениях, где важно сохранить каждый сантиметр свободной площади.

Радиусный шкаф

По конструктивному исполнению такой шкаф напоминает угловой. Для его установки тоже требуется свободный угол. При этом створки такой мебели двигаются по дуге, а вместительность намного выше, чем в традиционных угловых конструкциях. Фасадная часть часто имеет украшение фотопечатью, либо узором и рисунком. Но из-за нестандартной формы дверей зеркальные элементы не используются.

Радиусный тип можно установить в любой прихожей, включая самые миниатюрные комнаты. Радиус изгиба составляет 30 см, поэтому изделие больше напоминает колонну. У шкафа отсутствуют углы, что делает его более безопасным для бытового применения. Округлые линии обеспечивают визуальное сглаживание пространства и слегка расширяют его.

Трапециевидный

Модели в форме трапеции выпускаются как со скошенными, так и с закругленными углами. Они представляют собой стильную самостоятельную конструкцию, у которой есть масса преимуществ. Но из-за нестандартной конфигурации устанавливать возле таких шкафов другую мебель не совсем целесообразно.

Данные для изготовления

Чтобы изготовить угловой шкаф в прихожую, необходимо подготовить определенный набор инструментов и материалов, а также выполнить ряд расчетов.

Материалы

Среди самых распространенных материалов для сборки шкафа – ДСП и МДФ. Натуральная древесина используется реже, поскольку готовые конструкции из этого материала стоят дорого, а затраты на обработку достаточно высокие. При этом характеристики шкафов из древесины не сильно превосходят модели из более дешевых материалов, таких как МДФ, ДСП и ЛДСП.

В качестве основы для сборки полотен стенок используют ДСП мелкодисперсной фракции. Роль облицовки играет пластик, пленка, ПВХ или шпон. Также спросом пользуется ламинированная ДСП, которая не нуждается в дополнительной отделке.

Как подобрать размеры для углового шкафа в коридоре

Еще до приобретения шкафа нужно грамотно рассчитать его габариты. Параметры типовых конструкций выглядят следующим образом:

Высота – от 200 до 240 см. Длина верхних полок – 120-135 см. Глубина шкафа – 60 см.

Если мебель собирается по собственным чертежам, размеры могут различаться.

Внутренняя комплектация (наполнение)

Внутреннее наполнение шкафа-купе определяет, сколько вещей в нем поместится. В коридоре шкаф ставят для хранения сезонной обуви, верхней одежды, головных уборов и аксессуаров. Поэтому внутри углового модуля должны присутствовать контейнеры, ящики и полки. Не помещает наличие выдвижных конструкций для размещения варежек и перчаток.

Декор фасадов

С учетом стилистики интерьера дизайн фасада шкафа может выглядеть по-разному. Кто-то отдает предпочтение лаконичным идеям с зеркальными элементами в центре, а кто-то любит оригинальную роспись или мозаику.

Зеркальная поверхность

Зеркальные детали выполняют не только практические функции, позволяя посмотреть на себя перед выходом из дома, но и визуально расширяют обстановку и наполняют окружающее пространство светом. Размеры зеркала бывают разными, например, во весь фасад, либо миниатюрными. Если напротив шкафа повесить еще одно зеркало, можно создать иллюзию бесконечного пространства.

В качестве альтернативы для классических зеркал можно использовать глянцевые фасады. Они тоже расширяют коридор, особенно в сочетании с натяжным потолком или блестящим напольным покрытием.

Витраж

Фасад с витражами выглядит стильно и изыскано. Яркие элементы оживят интерьер и украсят его многообразием оттенков. При этом важно помнить, что витраж уже является ярким декоративным предметом, поэтому не следует перегружать помещение прочими акцентами. В противном случае интерьер будет выглядеть безвкусным.

Матовый фасад

Матовые детали являются смелым и оригинальным решением, позволяющим моментально преобразить интерьерную обстановку. Обычно такую мебель производят на заказ с возможностью выбора тематики.

Идеи дизайна и формы

Рассмотрим несколько идей по оформлению угловых шкафов в прихожую.

С зеркалом

Зеркало, интегрированное в фасадную часть шкафа, является удобным и полезным элементом. Оно позволяет осмотреть себя в весь рост перед выходом из дома, а также зрительно увеличить запас свободного места в помещении.

Со скошенным углом

Если коридор обладает нестандартной планировкой, можно поставить шкаф с углом в 45 градусов. Наличие диагонального скоса позволит шкафу идеально заполнить пустой угол. В противном случае интерьер будет выглядеть незавершенным.

С открытой частью

В продаже можно найти модели шкафов с открытыми вешалками. Они оснащаются дополнительными полками, разделителями и дверцами.

Радиусный шкаф

Подобная конструкция обладает изогнутым фасадом, поэтому смотрится стильно и преображает окружающее пространство. Шкафы называются радиусными или гнутыми. Также есть модели волнообразного типа, которые сочетаются с интерьерной обстановкой с плавными линиями.

С рисунками и узорами

Зеркальные покрытия фасадов часто украшают пескоструем – специальным рисунком, который распределяется по поверхности мощным воздушным потоком, соединенным с кварцевым песком. Фотопечать, пескоструй и витраж наносятся с применением специальных технологий, но подобное оформление делает мебель эксклюзивной и яркой.

С функциональными дополнениями

Для домочадцев и гостей дома качество и практичность шкафа определяется не только его размещением, но и внутренним наполнением. Наличие открытых вешалок позволит сэкономить время посетителей, которые забежали в дом на короткое время. Антресоль станет незаменимой для хранения сезонных вещей.

Кроме полок для размещения шарфов и шапок, можно оснастить шкаф отсеком под обувь. В его качестве можно использовать удобный ящик, либо выдвижную обувницу.

Угловой шкаф в маленькую прихожую

Мебель для миниатюрной прихожей должна быть практичной и эргономичной. У углового шкафа есть несколько достоинств:

Эффективное использование свободного угла со зрительным расширением площади. Многообразие дизайнов и сочетаемость с любым интерьерным стилем. Вместительность. Подобная мебель вмещает большое количество вещей, при этом ее можно дополнять различными аксессуарами и деталями для расширения функциональности.

В небольшой прихожей можно установить встраиваемую или модульную систему хранения. Также в таких условиях уместен шкаф-пенал, который является высокой и небольшой конструкцией.

Шкаф со скошенным углом

В такой комнате можно поставить конструкцию с углом в 45 градусов. Диагональный скос грамотно заполняет пустые места, которые часто остаются незаполненными.

Заключение

Угловая мебель станет незаменимым предметом интерьера, если правильно отнестись к ее выбору. При отсутствии проблемы нехватки свободного места можно превратить шкаф в полноценную гардеробную. Если же прихожая небольшая, то угловой вариант будет рационально заполнять свободное пространство.